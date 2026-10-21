Мобільні укриття "Укрзалізниці": скільки встановили в Києві та регіонах

“Укрзалізниця” встановила 33 мобільні укриття на залізничних об’єктах Києва та Київської області.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба компанії.

Компанія планує облаштувати ще 128 таких споруд у столичному регіоні та майже 650 - в інших областях України.

Рішення про розширення мережі укриттів пов’язане зі зміною тактики російських атак, зокрема тривалими комбінованими ударами із застосуванням ракет і безпілотників.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Укрзалізниця облаштувала 434 мобільні укриття.

Де встановлюють мобільні укриття

Насамперед укриття з’являються в найбільш небезпечних місцях - поблизу критично важливих об’єктів, від яких залежить рух поїздів, а також на станціях, де немає інших захисних споруд.

За даними компанії, модульні конструкції вже неодноразово допомагали захищати залізничників під час атак із застосуванням безпілотників.

Встановлення мобільних укриттів передбачене Планом стійкості "Укрзалізниці". Він спрямований на посилення захисту працівників і забезпечення безперервного руху поїздів навіть під час тривалих комбінованих атак.

Раніше повідомлялось, що на залізничних станціях Київщини встановлюють модульні укриття. Перша споруда у Глевасі вміщує 29 осіб. Роботи також тривають у Вишневому та Броварах.