Бюджет-2027: уряд зменшить фінансування "Укрзалізниці" до 22,5 млрд грн

Поточний проєкт державного бюджету України на 2027 рік передбачає спрямування близько 22,5 млрд грн на підтримку діяльності АТ "Укрзалізниця". Для порівняння, у 2026 році ця сума становила 28,5 млрд грн, а у 2025 році — 17 млрд грн.

Як інформує Dilo, про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву заступника міністра фінансів Олександра Кави.

"В проєкті бюджету на 2027 рік, який вже знаходиться в парламенті, закладено 22,5 млрд грн", – зазначив він на VIII Міжнародній конференції "Виробництво, експлуатація та ремонт рухомого складу".

Як уряд фінансуватиме "Укрзалізницю"

Урядовець нагадав, що у 2026 році кабмін уперше застосував механізм державного замовлення на суспільно важливі перевезення (PSO) для пасажирських залізничних рейсів далекого сполучення, спрямувавши на цю мету 16 млрд грн.

За словами Кави, цю практику планують зберегти й у 2027 році — відповідні видатки вже передбачені у проєкті кошторису. У Мінфіні також розраховують, що профільний законопроєкт щодо PSO буде ухвалений парламентом наступного року, що дасть законні підстави застосовувати цей механізм і надалі.

Згідно зі стрес-тестуванням, проведеним у межах підготовки проєкту держбюджету-2027, діяльність "Укрзалізниці" у 2026 році очікується збитковою за всіма можливими сценаріями.

УЗ може вийти на прибутковість у 2027 році

Втім, за базовим та оптимістичним прогнозами, компанія здатна вийти на прибутковість вже у 2027 році. Якщо ж справдиться песимістичний сценарій, повернення до прибутковості відкладеться до 2029 року.

Також спостерігалося значне погіршення ліквідності товариства: коефіцієнт поточної ліквідності знизився з 1,56 до 0,54, швидкої ліквідності – з 0,91 до 0,27, тоді як коефіцієнт боргу до EBITDA зріс з 7,54 до 11,80, а коефіцієнт покриття боргу знизився з 0,18 до 0,11.

Паралельно зафіксовано суттєве падіння ліквідності: коефіцієнт поточної ліквідності знизився з 1,56 до 0,54, а швидкої — з 0,91 до 0,27. Співвідношення боргу до EBITDA зросло з 7,54 до 11,80, тоді як коефіцієнт покриття боргу впав з 0,18 до 0,11.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" повідомила, що з жовтня має заощаджувати щонайменше 200 млн грн на місяць на витратах на персонал. Зокрема, апарат управління переводять на чотириденний робочий тиждень, а адміністративному персоналу частини підрозділів припинять виплачувати премії.