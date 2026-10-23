Бюджет-2027: правительство уменьшит финансирование "Укрзализныци" до 22,5 млрд грн

Текущий проект государственного бюджета Украины на 2027 год предусматривает направление около 22,5 млрд грн в поддержку деятельности АО "Укрзализныця". Для сравнения, в 2026 году эта сумма составила 28,5 млрд грн, а в 2025 году – 17 млрд грн.

Как сообщает Dilo, об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление заместителя министра финансов Александра Кавы.

"В проекте бюджета на 2027 год, который уже находится в парламенте, заложено 22,5 млрд грн", – отметил он на VIII Международной конференции "Производство, эксплуатация и ремонт подвижного состава".

Как правительство будет финансировать "Укрзализныцю"

Чиновник напомнил, что в 2026 году кабмин впервые применил механизм государственного заказа на общественно важные перевозки (PSO) для пассажирских железнодорожных рейсов дальнего сообщения, направив на эту цель 16 млрд грн.

По словам Кавы, эту практику планируют сохранить и в 2027 году – соответствующие расходы уже предусмотрены в проекте сметы. В Минфине также рассчитывают, что профильный законопроект по PSO будет принят парламентом в следующем году, что даст законные основания применять этот механизм и дальше.

Согласно стресс-тестированию, проведенному в рамках подготовки проекта госбюджета-2027, деятельность "Укрзализныци" в 2026 году ожидается убыточной по всем возможным сценариям.

УЗ может выйти на прибыльность в 2027 году

Впрочем, по базовым и оптимистичным прогнозам компания способна выйти на прибыльность уже в 2027 году. Если же сбудется пессимистический сценарий, возврат к доходности отложится до 2029 года.

Также наблюдалось значительное ухудшение ликвидности общества: коэффициент текущей ликвидности снизился с 1,56 до 0,54, быстрой ликвидности – с 0,91 до 0,27, тогда как коэффициент долга по EBITDA вырос с 7,54 до 11,80, а коэффициент покрытия долга снизился с 0,18.

Параллельно зафиксировано существенное падение ликвидности: коэффициент текущей ликвидности снизился с 1,56 до 0,54 , а быстрой – с 0,91 до 0,27 .

Напомним, "Укрзализныця" сообщила, что с октября должно экономить не менее 200 млн грн в месяц на расходах на персонал. В частности, аппарат управления переводят на четырехдневную рабочую неделю, а административному персоналу части подразделений прекратят выплачивать премии.