UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,05

+0,03

EUR

50,44

--0,13

Наличный курс:

USD

45,28

45,14

EUR

51,10

50,85

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Финляндия бесплатно передает Украине 10 локомотивов на фоне российских атак

УЗ
Укрзализныця получит 10 локомотивов от Финляндии

Финляндия безвозмездно передаст АО "Укрзализныця" 10 локомотивов и комплектующие к ним. Соответствующее соглашение было подписано во время украинско-финского бизнес-форума.

Как пишет Dilo, об этом информирует министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник.

Передача техники должна помочь "Укрзализныци" пополнить локомотивный парк, который несет потери в результате российских атак. С начала полномасштабного вторжения повреждено или уничтожено около 600 локомотивов компании, в том числе более 300 тепловозов.

Восстановление поврежденной техники требует значительных средств и времени, часть локомотивов отремонтировать невозможно. Поэтому пополнение парка необходимо для обеспечения стабильных пассажирских и грузовых перевозок.

Зачем "Укрзализныци" локомотивы, не зависящие от контактной сети

Передаваемые локомотивы могут работать без питания от контактной сети. Это особенно важно в условиях российских ударов по энергетической инфраструктуре и перебоев с электроснабжением, которые могут затруднять движение электрифицированными железнодорожными участками.

Наличие такой тяги позволяет поддерживать перевозки пассажиров и грузов, обеспечивать эвакуацию людей, доставку гуманитарной помощи и логистические потребности предприятий. От работы железной дороги также зависит перевозка продукции на экспорт.

Украина договаривается о поставках локомотивов от партнеров

Передача техники из Финляндии является частью работы по формированию международной коалиции по усилению украинской железной дороги. Переговоры с партнерами по передаче локомотивов начали во время саммита "Карпатская восьмерка".

Украинская сторона продолжает работать над реализацией достигнутых договоренностей, чтобы привлечь дополнительную тягу для нужд железнодорожного транспорта.

Напомним, с июля Россия начала волну массированных ударов по железнодорожной инфраструктуре Украины. Основными целями стали ключевые узловые станции, от которых зависит организация движения поездов в разных регионах страны.

Автор:
Ольга Опенько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности