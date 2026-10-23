Финляндия бесплатно передает Украине 10 локомотивов на фоне российских атак

Финляндия безвозмездно передаст АО "Укрзализныця" 10 локомотивов и комплектующие к ним. Соответствующее соглашение было подписано во время украинско-финского бизнес-форума.

Как пишет Dilo, об этом информирует министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник.

Передача техники должна помочь "Укрзализныци" пополнить локомотивный парк, который несет потери в результате российских атак. С начала полномасштабного вторжения повреждено или уничтожено около 600 локомотивов компании, в том числе более 300 тепловозов.

Восстановление поврежденной техники требует значительных средств и времени, часть локомотивов отремонтировать невозможно. Поэтому пополнение парка необходимо для обеспечения стабильных пассажирских и грузовых перевозок.

Зачем "Укрзализныци" локомотивы, не зависящие от контактной сети

Передаваемые локомотивы могут работать без питания от контактной сети. Это особенно важно в условиях российских ударов по энергетической инфраструктуре и перебоев с электроснабжением, которые могут затруднять движение электрифицированными железнодорожными участками.

Наличие такой тяги позволяет поддерживать перевозки пассажиров и грузов, обеспечивать эвакуацию людей, доставку гуманитарной помощи и логистические потребности предприятий. От работы железной дороги также зависит перевозка продукции на экспорт.

Украина договаривается о поставках локомотивов от партнеров

Передача техники из Финляндии является частью работы по формированию международной коалиции по усилению украинской железной дороги. Переговоры с партнерами по передаче локомотивов начали во время саммита "Карпатская восьмерка".

Украинская сторона продолжает работать над реализацией достигнутых договоренностей, чтобы привлечь дополнительную тягу для нужд железнодорожного транспорта.

Напомним, с июля Россия начала волну массированных ударов по железнодорожной инфраструктуре Украины. Основными целями стали ключевые узловые станции, от которых зависит организация движения поездов в разных регионах страны.