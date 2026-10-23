Фінляндія безоплатно передає Україні 10 локомотивів на тлі російських атак

Фінляндія безоплатно передасть АТ “Укрзалізниця” 10 локомотивів і комплектуючі до них. Відповідну угоду підписали під час Українсько-фінського бізнес-форуму.

Як пише Dilo, про це інформує міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

Передача техніки має допомогти "Укрзалізниці" поповнити локомотивний парк, який зазнає втрат унаслідок російських атак. Від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено або знищено майже 600 локомотивів компанії, зокрема понад 300 тепловозів.

Відновлення пошкодженої техніки потребує значних коштів і часу, а частину локомотивів відремонтувати неможливо. Тому поповнення парку необхідне для забезпечення стабільних пасажирських і вантажних перевезень.

Навіщо "Укрзалізниці" локомотиви, які не залежать від контактної мережі

Передані локомотиви можуть працювати без живлення від контактної мережі. Це особливо важливо в умовах російських ударів по енергетичній інфраструктурі та перебоїв з електропостачанням, які можуть ускладнювати рух електрифікованими залізничними ділянками.

Наявність такої тяги дає змогу підтримувати перевезення пасажирів і вантажів, забезпечувати евакуацію людей, доставку гуманітарної допомоги та логістичні потреби підприємств. Від роботи залізниці також залежить перевезення продукції на експорт.

Україна домовляється про постачання локомотивів від партнерів

Передача техніки з Фінляндії є частиною роботи з формування міжнародної коаліції для посилення української залізниці. Переговори з партнерами щодо передачі вживаних локомотивів розпочали під час саміту "Карпатська вісімка".

Українська сторона продовжує працювати над реалізацією досягнутих домовленостей, щоб залучити додаткову тягу для потреб залізничного транспорту.

Нагадаємо, із липня Росія розпочала хвилю масованих ударів по залізничній інфраструктурі України. Основними цілями стали ключові вузлові станції, від яких залежить організація руху поїздів у різних регіонах країни.