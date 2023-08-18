Украина и Румыния усилят сотрудничество в обеспечении транзита украинских товаров

18 августа премьер-министр Денис Шмыгаль встретился со своим румынским коллегой Марчелом Чолаку. Политики подписали совместную межправительственную декларацию, направленную на усиление сотрудничества в обеспечении безопасной транспортировки товаров из Украины. Также Румыния поможет восстановить транспортную инфраструктуру, разрушенную Россией.

Об этом сообщил Денис Шмыгаль.

Он отметил, что планируется открывать новые пункты пропуска вдоль общей границы для автомобильного, железнодорожного, морского и речного сообщения, а также развивать к ним подъездные пути, железнодорожную инфраструктуру.

Главы правительств также договорились упростить пограничный, таможенный и фитосанитарный контроль.

"Там, где это возможно и целесообразно, будем рассматривать возможность скоординированного пограничного контроля для упрощенного транзита товаров между Украиной и Румынией. Также договорились способствовать перегрузке украинской продукции в морских и речных портах Румынии", - подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, Румыния настроена на активное развитие сотрудничества в Дунайском регионе, чтобы реализовать его потенциал благодаря полноценному использованию существующей портовой инфраструктуры и привлечению инвестиций для дальнейшего развития. Премьеры также подписали соглашение о взаимном признании документов по образованию. Это значит, что украинцы смогут работать по специальности, находясь на территории соседней страны.

Кроме того, Румыния заявила, что будет поддерживать Украину до полной победы столько, сколько нужно.

"Благодарны Румынии за поддержку Формулы мира Президента Зеленского, за готовность тренировать украинских пилотов на современных западных самолетах, за поддержку членства в ЕС и НАТО, за конструктивную позицию по транзиту украинского зерна, за гостеприимство к более чем 125 тысячам украинцев, которые нашли в Румынии убежище от войны", - подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, Румыния планирует удвоить ежемесячную транзитную мощность украинского зерна (до 4 миллионов тонн) в свой главный черноморский порт Констанца в ближайшие месяцы, в том числе через реку Дунай.