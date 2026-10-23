ОТП Банк та YUNA реалізують 10-тижневий проєкт із популяризації української музики

Українська музика єднає покоління, людей різних професій та вподобань, і спільний проєкт АТ "ОТП Банк" та Національної музичної премії YUNA "TOP with OTP Bank: улюблена пісня в авто" яскраво це демонструє. Про композиції, які слухають у дорозі, у межах ініціативи вже розповіли акторка Олена Світлицька, режисер Семен Горов, співачки Тоня Матвієнко та INEYA, телеведучий Анатолій Анатоліч, олімпійський чемпіон Олег Верняєв та баскетболістка Віта Горобець, а контент проєкту в соцмережах зібрав понад 300 тисяч переглядів і взаємодій.

Конкурс "TOP with OTP Bank: улюблена пісня в авто" визначив першу п’ятірку хітів, які слухачі найчастіше вмикають за кермом:

"Фантастична жінка" – TAYANNA;

"Ти" – MELOVIN;

"Я тобі брехала" – Klavdia Petrivna;

"Under the Ladder" – MELOVIN;

"Диско-фанко" – Ziferblat.

Загалом проєкт триватиме 10 тижнів, тож попереду наступні голосування та яскраві композиції. Щотижня з понеділка до четверга учасники обирають серед запропонованих хітів найулюбленіші. Треки, які набирають найбільше голосів у своїх четвірках станом на 10:00 п’ятниці, виходять до вирішального раунду. Фінальне голосування визначає пісню-переможницю тижня. Згодом серед цих композицій оберуть одну, яка прозвучить на Різдвяному концерті YUNA 24 листопада в Жовтневому палаці (МЦКМ).

Та музичною складовою проєкт не обмежується. Щотижня учасники голосування отримують шанс виграти два квитки на Різдвяний концерт YUNA 2026 та ексклюзивні подарунки від ОТП Банк, генерального продюсера Національної музичної премії YUNA Павла Шилька (DJ Pasha) та українських артистів. Для участі в розіграшах необхідно бути підписаним на Instagram-сторінки ОТП Банк та YUNA й виконати умови конкурсу.

Мета проєкту "TOP with OTP Bank: улюблена пісня в авто" полягає в популяризації української музичної культури, нагадуванні про відомі хіти та водночас у відкритті для слухачів композицій, які раніше могли залишатися поза їхньою увагою. Тут зустрічаються різні настрої й звучання: від драйвових і ритмічних треків до спокійних та атмосферних композицій, які можуть стати яскравим музичним супроводом подорожей. Адже дорога не вимірюється кілометрами, вона вимірюється піснями.

А якщо в планах є не лише оновлення плейліста, а й нарешті придбання омріяної машини, в ОТП Банк оформити кредит на авто з пробігом можна за вигідними умовами. Розрахувати персональну суму фінансування за декілька хвилин допомагає бот. Перерахунок коштів на автомобіль відбувається упродовж одного дня. ОТП Банк: драйвуй сьогодні – плати потім!

Нагадаємо, на початку вересня ОТП Банк та YUNA започаткували проєкт "TOP with OTP Bank: улюблена пісня в авто", присвячений українській музиці різних поколінь. Це одна з цілої низки ініціатив, через які банк послідовно підтримує українську культуру та взаємодіє з автоспільнотою.

У квітні 2026 року ОТП Банк виступив фінансовим партнером 15-ї церемонії вручення Національної музичної премії YUNA, яка об’єднала українських артистів, представників медіа, клієнтів і партнерів банку.