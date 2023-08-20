Украина вместе с Румынией будет развивать Дунайское пароходство и портовую инфраструктуру

С целью увеличения украинского потенциала в экспортной сфере Украина будет активно взаимодействовать с партнерами и развивать пограничную инфраструктуру вместе с Румынией, а также способствовать развитию Дунайского портового кластера.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал в интервью румынскому телеканалу Digi24.

"Для усиления экспортного потенциала Украина будет привлекать наших партнеров и активно развивать пограничную инфраструктуру с Румынией, а также Дунайский портовый кластер", – отметил Шмыгаль.

Он добавил, что Украина активно работает над возобновлением функционирования черноморских транспортных коридоров для экспорта собственных сельскохозяйственных продуктов, в частности, зерна и других товаров. Первый контейнеровоз уже успешно прибыл в Турцию.

Премьер также подчеркнул, что Российская Федерация стала угрожающим "пиратом" в Черном море, поскольку российские войска пытаются помешать экспорту украинских продовольственных товаров, ставя под угрозу всемирную продовольственную безопасность.

Напомним, 18 августа премьер-министр Денис Шмыгаль встретился со своим румынским коллегой Марчелом Чолаку. Политики подписали совместную межправительственную декларацию, направленную на усиление сотрудничества в обеспечении безопасной транспортировки товаров из Украины.

Также Румыния поможет восстановить транспортную инфраструктуру, разрушенную Россией.