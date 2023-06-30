На Львівщині відремонтували дорогу до одного з КПП на польському кордоні (ФОТО)

У Львівській області завершився капітальний ремонт автомобільної дороги Т-14-18 Нижанковичі – Самбір – Дрогобич – Стрий. Про це повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури.

Зазначається, що було відновлено 46 кілометрів автошляху, що веде до новозбудованого контрольного пункту пропуску "Нижанковичі – Мальховіце" на українсько-польському кордоні. На ній відремонтовано 12 мостів.

Агентство наголошує, що востаннє дорога Нижанковичі – Стрий ремонтувалася ще у 1970-х роках і була однією з найбільш проблемних на Львівщині, зокрема через небезпечну ямковість та аварійні мости.

Ремонт дороги здійснювався в рамках урядової угоди між Україною та Польщею. Він є частиною міжнародного проєкту "Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на підходах до пунктів пропуску на українсько-польському кордоні", який реалізується коштом польської сторони.

Ним передбачено модернізацію також і інших доріг у Львівській області: Т-14-01 КПП "Смільниця" – Старий Самбір (вона вже відремонтована), Т-14-20 Яворів – Грушів (також відремонтована), Т-14-04 Червоноград – Рава-Руська (на ній ремонт триває).

Нагадаємо, що пункт пропуску "Нижанковичі – Мальховіце" був відкритий 13 лютого. Втім, спочатку він використовуватиме лише тимчасову інфраструктуру, оскільки ще добудовується.