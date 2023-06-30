Во Львовской области отремонтировали дорогу к одному из КПП на польской границе (ФОТО)

Во Львовской области завершился капитальный ремонт автомобильной дороги Т-14-18 Нижанковичи – Самбор – Дрогобыч – Стрый. Об этом сообщает Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры.

Отмечается, что было восстановлено 46 километров автодороги, ведущей к новому контрольному пункту пропуска "Нижанковичи - Мальховице" на украино-польской границе. На ней отремонтировано 12 мостов.

Агентство отмечает, что последний раз дорога Нижанковичи – Стрый ремонтировалась еще в 1970-х годах и была одной из самых проблемных в регионе, в частности из-за опасной ямочности и аварийности мостов.

Ремонт дороги производился в рамках правительственного соглашения между Украиной и Польшей. Он является частью международного проекта "Развитие пограничной дорожной инфраструктуры на подходах к пунктам пропуска на украино-польской границе", который реализуется на средства польской стороны.

Им предусмотрена модернизация также и других дорог во Львовской области: Т-14-01 КПП "Смольница" - Старый Самбор (она уже отремонтирована), Т-14-20 Яворов - Грушев (также отремонтирована), Т-14-04 Червоноград - Рава-Русская (на ней ремонт продолжается).

Напомним, что пункт пропуска "Нижанковичи - Мальховице" был открыт 13 февраля. Впрочем, сначала он будет использовать только временную инфраструктуру, поскольку еще достраивается.