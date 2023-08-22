Украина планирует увеличить число пунктов пропуска на границе с ЕС почти в полтора раза

В рамках улучшения работы границы Украины со странами Европейского союза правительство ставит три ключевых задачи, первой из которых является развитие пограничной инфраструктуры, в частности сети автомобильных пунктов пропуска. На это указал на заседании Кабинета министров его глава Денис Шмыгаль.

"В настоящее время на границе с ЕС их функционирует 21. Три из них открыты во время полномасштабной войны. В планах - создание еще девяти пунктов пропуска и модернизация тринадцати", - сообщил глава правительства.

Больше всего работ, по его словам, планируется провести на границе с Польшей. В настоящее время есть договоренность о получении Украиной 160 миллионов евро льготного кредита от польских партнеров для обновления дорог, пунктов пропуска и закупки сканеров.

"Также на прошлой неделе в ходе визита правительственной делегации в Бухарест договорились с Румынией, что будем вместе развивать подъездные пути и железнодорожную инфраструктуру, будем двигаться к упрощению пограничного контроля", - добавил премьер-министр.

Шмыгаль подчеркнул, что румынское направление является ключевым для украинского экспорта: есть договоренности с румынской стороной о перегрузке украинской продукции в морских и речных портах Румынии и о сотрудничестве в портах на Дунае.

Второй задачей, по словам премьера, является введение совместного таможенного и пограничного контроля со странами ЕС, то есть работы представителей двух государств в одном пункте пропуска.

"Этим достигаем большей интеграции в европейское пространство, ускоряем логистику, минимизируем коррупцию. Пилотный проект реализуем на польско-украинской границе. В ходе визита в Бухарест Украина сделала соответствующее предложение и Румынии", — отметил глава правительства.

Третья задача, как отметил Шмыгаль, – это продолжение реализации "таможенного безвиза" со странами Евросоюза. Глава Кабмина отметил, что за десять месяцев работы безвиза уже оформлено 15 тысяч транзитных деклараций в обе стороны, и теперь задача перевести таможни на новое программное обеспечение, чтобы соответствовать европейским стандартам.