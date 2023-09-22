Кабмин облегчил получение бизнесом таможенных упрощений: финпоказатели претендентов будут анализировать эффективнее

Кабинет министров 22 сентября принял постановление, облегчающее и ускоряющее процесс получения авторизаций на таможенные упрощения, что должно положительно повлиять на бизнес. Об этом сообщают Министерство финансов и представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Речь идет о разработанных Минфином изменениях в постановление №1092 от 27 сентября 2022 года.

В частности, изменения внесены в формы заявлений о предоставлении авторизации авторизованного экономического оператора, о предоставлении авторизации на применение упрощения и о предоставлении авторизации на применение транзитного упрощения - в части уточнения и конкретизации отдельных положений.

Конкретизированы отдельные положения формы анкеты самооценки, в частности, в части указания информации о работниках, ответственных за отдельные вопросы, процедуры создания резервных копий и архивирования, а также уточнены пояснения по заполнению анкеты.

Также уточнены действия работников таможенных органов при оценке соответствия предприятия критериям и/или условиям предоставления авторизации, урегулированы вопросы оценки показателей (коэффициентов) платежеспособности (финансовой устойчивости) и ликвидности предприятия.

Так, ключевым изменением является введение дополнительной модели оценки показателей финансового состояния предприятий, которая позволит большему количеству предприятий получить авторизацию на общие гарантии с понижением уровня покрытия до 50%, до 30% и освобождение от гарантии.

Введенная дополнительная модель предусматривает анализ финансового состояния претендентов на получение авторизаций на основании динамики расширенного круга показателей (без каких-либо нормативных значений, как это предполагается базовой моделью).

Также ею предусмотрено введение бальной шкалы для разного типа авторизаций на общие гарантии в зависимости от уменьшения ее покрытия гарантией финансового учреждения.

Установлено, что на период применения дополнительной модели оценки показателей финансового состояния осуществляется ежеквартальный (вместо ежегодного) мониторинг этого критерия, который потребует от предприятий, которые изъявят желание применить такую модель, формировать и представлять промежуточную финансовую отчетность.

Отмечается, что принятые изменения отражают результаты практического применения таможенными органами и действующих положений по предоставлению авторизаций на применение таможенных упрощений.

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