$5000 за "решение вопроса": разоблачены коррупционные схемы в налоговой службе и на трех областных таможнях

Служба безопасности разоблачила на коррупции чиновницу Государственной налоговой службы в Одесской области, а также ликвидировала новые коррупционные схемы на Одесской, Львовской и Житомирской таможнях.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что по результатам оперативных мероприятий задержаны 4 должностных лица таможенных органов, а чиновницы из налоговой уже сообщено о подозрении.

"Установлено, что руководительница одного из подразделений Южного управления Государственной налоговой службы требовала взятку в 5 тыс. долларов США у местного предпринимателя. Вместо этого обещала возобновить его хозяйственную деятельность, даже несмотря на риски в отчетной документации", - отмечают правоохранители.

По материалам СБУ ей сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием).

Также СБУ задержала таможенников, которые за взятки "помогали" бизнесменам ввозить свои товары "по ускоренной процедуре", а также "обходить" обязательные импортные платежи.

Так, в Одессе задержан заместитель начальника управления местного подразделения Гостаможслужбы, который "занижал" для импортеров таможенную стоимость зарубежной продукции широкого потребления.

Ежемесячно чиновник проводил через схему почти 100 товарных контейнеров, каждый из которых "оценивал" в 500 американских долларов.

Во Львове задержан главный государственный инспектор таможенного поста "Краковец", который требовал деньги за несоздание бюрократических препятствий во время таможенного оформления международных отправлений.

В случае отказа – угрожал дополнительными проверками и затягиванием сроков прохождения таможенного контроля.

В Житомире по материалам СБУ перед судом предстанут глава местной таможни и ее подчиненный – начальник отдела контроля таможенной стоимости. Чиновники создали собственную организованную преступную группировку и регулярно получали взятки от предпринимателей за "беспрепятственный" ввоз иностранных товаров в Украину.

"По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для привлечения к ответственности всех виновных лиц", - подчеркнули в СБУ.

Напомним, Высший антикоррупционный суд 24 августа конфисковал у чиновника таможенного поста "Львов - Северный" Галицкой таможни жилье в центре Львова. П