У посадовиці митниці держава відібрала квартиру у Львові, отриману як "подарунок" від матері

Вищий антикорупційний суд 24 серпня конфіскував у посадовиці митного поста "Львів - Північний" Галицької митниці житло у середмісті Львова. Про це повідомляють сам ВАКС та Державне бюро розслідувань.

Квартиру площею 103,3 квадратних метра, що вартувала на момент придбання у 2020 році 1,862 мільйона гривень, суд визнав необґрунтованим активом, який підлягає конфіскації.

Митниця вказала у декларації, що квартиру отримала у подарунок від матері. Натомість аналіз Національним агентством з питань запобігання корупції майнового стану та доходів сім’ї чиновниці показав, що вона не мала фінансової можливості придбати це житло.

ДБР передало інформацію щодо необґрунтованості активів посадовиці до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а та 14 червня цього року звернулася у ВАКС з позовом про визнання активів необґрунтованими.

Нагадаємо при цьому, що в жовтні 2021 року ВАКС відмовив у задоволенні позову САП про конфіскацію у депутата Верховної Ради від "Батьківщини" Михайла Волинця квартири вартістю 7 мільйонів гривень, яку він купив у Києві. САП просила це зробити, оскільки було незрозуміло, звідки в депутата взялася частина грошей на її придбання.

Більш того, в квітні ВАКС також закрив справу проти Волинця про недостовірне декларування на загальну суму 1,79 мільйона гривень: йшлося про недекларування нардепом автомобіля його співмешканки та користування позашляховиком його сина.

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