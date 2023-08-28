У чиновницы таможни государство отобрало квартиру во Львове, полученную как "подарок" от матери

Высший антикоррупционный суд 24 августа конфисковал у чиновницы таможенного поста "Львов - Северный" Галицкой таможни жилье в центре Львова. Об этом сообщают сам ВАКС и Государственное бюро расследований.

Квартиру площадью 103,3 квадратных метра, которая стоила на момент приобретения в 2020 году 1,862 миллиона гривен, суд признал необоснованным активом, подлежащим конфискации.

Таможенница указала в декларации, что квартиру получила в подарок от матери. Однако анализ Национального агентства по предотвращению коррупции имущественного положения и доходов семьи чиновницы показал, что у нее не было финансовой возможности приобрести это жилье.

ГБР передало информацию о необоснованности активов должностного лица в Специализированную антикоррупционную прокуратуру, а та 14 июня этого года обратилась в ВАКС с иском о признании активов необоснованными.

Напомним при этом, что в октябре 2021 года ВАКС отказал в удовлетворении иска САП о конфискации у депутата Верховной Рады от "Батькивщины" Михаила Волынца квартиры стоимостью 7 миллионов гривен, которую он купил в Киеве. САП просила это сделать, поскольку было непонятно, откуда у депутата взялась часть денег на ее приобретение.

Более того, в апреле ВАКС также закрыл дело против Волынца о недостоверном декларировании на общую сумму 1,79 миллиона гривен: речь шла о недекларировании нардепом автомобиля его сожительницы и пользовании внедорожником его сына.

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