ВАКС закрыл дело против нардепа Волынца о недостоверном декларировании: какова причина

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда 7 апреля удовлетворила ходатайство депутата Верховной Рады Михаила Волынца ("Батькивщина") о закрытии уголовного производства в связи с истечением сроков давности (пункт 1 части 2 статьи 284 Уголовного процессуального кодекса).

Как указывается в суде, речь идет об обвинении нардепа в декларировании недостоверной информации (часть 1 статьи 366-2 Уголовного кодекса). Декларацию за 2020 год он подавал 26 марта 2021 года.

Как свидетельствует видеозапись заседания, 7 апреля обвиняемый лично принял участие в заседании, хотя раньше, как отмечают в ВАКС, с 30 января 2023 года находился на лечении. Дело же поступило в суд еще 9 декабря 2022 года.

Национальное антикоррупционное бюро обвиняло Волынца во внесении в е-декларацию недостоверных сведений об имуществе и доходах за 2020 год на общую сумму 1,79 миллиона гривен.

В ходе расследования было установлено, что нардеп не внес в декларацию данные о доходах и автомобиле "лица, с которым имел общий быт, фактические взаимные обязанности, а также факт совместного с ней проживания" (речь идет о женщине, которая, по словам Волынца, годами оказывала ему медицинские услуги). Также не было задекларировано фактическое пользование внедорожником 2019 года выпуска, владельцем которого является сын обвиняемого.

На заседании Волынец заявил, что не признает себя виновным, но согласился на предложение о закрытии дела по указанному основанию, несмотря на то, что оно не является реабилитирующим, то есть не оправдывает действия нардепа.

Напомним также, что в октябре 2021 года ВАКС отказал в иске Специализированной антикоррупционной прокуратуры о конфискации у Волынца квартиры стоимостью 7 миллионов гривен, которую он купил в Киеве. САП просила это сделать, поскольку было непонятно, откуда у депутата взялась часть денег на ее приобретение.