ВАКС закрив справу проти нардепа Волинця про недостовірне декларування: яка причина

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду 7 квітня задовольнила клопотання депутата Верховної Ради Михайла Волинця ("Батьківщина") щодо закриття кримінального провадження у зв’язку із закінченням строків давності (пункт 1 частини 2 статті 284 Кримінального процесуального кодексу).

Як вказують у суді, йдеться про обвинувачення нардепа у декларуванні недостовірної інформації (частина 1 статті 366-2 Кримінального кодексу). Декларацію за 2020 рік він подавав 26 березня 2021 року.

Як свідчить відеозапис засідання, 7 квітня обвинувачений особисто взяв участь у засіданні, хоча раніше, як зазначають у ВАКС, з 30 січня 2023 року, перебував на лікуванні. Справа ж надійшла до суду ще 9 грудня 2022 року.

Національне антикорупційне бюро обвинувачувало Волинця у внесенні до е-декларації недостовірних відомостей про майно та доходи за 2020 рік на загальну суму 1,79 мільйона гривень.

Під час розслідування було встановлено, що нардеп не вніс до декларації дані про доходи та автівку "особи, з якою мав спільний побут, фактичні взаємні обов'язки, а також факт спільного з нею проживання" (йдеться про жінку, яка, за словами Волинця, роками надавала йому медичні послуги). Також не було задеклароване фактичне користування позашляховиком 2019 року випуску, власником якого є син обвинуваченого.

На засіданні Волинець заявив, що не визнає себе винним, але погодився на пропозицію про закриття справи за зазначеною підставою, попри те, що вона не є реабілітуючою, тобто не виправдовує дії нардепа.

Нагадаємо також, що в жовтні 2021 року ВАКС відмовив у позові Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про конфіскацію у Волинця квартири вартістю 7 мільйонів гривень, яку він купив у Києві. САП просила це зробити, оскільки було незрозуміло, звідки в депутата взялася частина грошей на її придбання.