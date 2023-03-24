ВАКС визнав нардепку від "Слуги народу" винною в брехні у е-декларації, але вирішив її не карати

Вищий антикорупційний суд 24 березня визнав депутатку Верховної Ради з фракції "Слуга народу" Анну Колісник винною в умисному внесенні завідомо недостовірних відомостей до електронної декларації про майно та доходи.

Як повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, її прокурором в суді було доведено, що фігурантка не вказала у декларації за 2020 рік дві квартири у Києві загальною вартістю понад 3,5 мільйона гривень та автомобіль, які перебували у неї у користуванні, а також належні їй на праві власності нежитлові приміщення у Харкові.

Загалом Колісник не задекларувала рухоме та нерухоме майно на загальну суму понад 4,4 мільйона гривень, що більш ніж у 500 разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб, чим порушила вимоги пункти 2 та 3 частини 1 статті 46 закону про запобігання корупції. Національне антикорупційне бюро інкримінувало їй частину 1 статті 366-2 Кримінального кодексу.

Згідно ж вироку ВАКС, їй було призначено покарання у виді штрафу у розмірі 44,2 тисячі гривень з позбавленням права обіймати посади, пов’язані зі здійсненням функції представника влади в органах державної влади строком на рік.

У той же час суд звільнив депутатку від покарання у зв’язку із закінченням строків давності, пославшись на пункт 1 частини 1 статті 49 та частини 5 статті 74 КК (остання відсилає до тієї ж статті 49).

Зазначена норма статті 49 КК передбачає, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі, і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки.

Натомість, як вказують у САП, ВАКС визнав неповажними причини неявки депутатки на судове засідання, заплановане на 3 березня, та наклав на неї грошове стягнення.

Зазначимо, що частина 1 статті 366-2 КК передбачає не тільки можливість штрафу чи громадських робіт, але й можливість, власне, обмеження волі на строк до двох років. Але очевидно, що ВАКС трактує норму про "передбачення" як "передбачення в тому числі", що в даному випадку врятувало провладну депутатку від покарання.