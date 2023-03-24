ВАКС признал нардепа от "Слуги народа" виновной во лжи в е-декларации, но решил ее не наказывать

Высший антикоррупционный суд 24 марта признал депутата Верховной Рады из фракции "Слуга народа" Анну Колесник виновной в умышленном внесении заведомо недостоверных сведений в электронную декларацию об имуществе и доходах.

Как сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, ее прокурором в суде было доказано, что фигурантка не указала в декларации за 2020 год две квартиры в Киеве общей стоимостью свыше 3,5 миллиона гривен и находившийся у нее в пользовании автомобиль, а также принадлежащие ей на праве собственности нежилые помещения в Харькове.

В целом Колесник не задекларировала движимое и недвижимое имущество на общую сумму более 4,4 миллиона гривен, что более чем в 500 раз превышает прожиточный минимум для трудоспособных лиц, чем нарушила требования пунктов 2 и 3 части 1 статьи 46 закона о предотвращении коррупции. Национальное антикоррупционное бюро инкриминировало ей часть 1 статьи 366-2 Уголовного кодекса.

Согласно же приговору ВАКС, ей было назначено наказание в виде штрафа в размере 44,2 тысячи гривен с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти в органах государственной власти сроком на год.

В то же время суд освободил депутата от наказания в связи с истечением сроков давности, сославшись на пункт 1 части 1 статьи 49 и части 5 статьи 74 УК (последняя отсылает к той же статье 49).

Указанная норма статьи 49 УК предусматривает, что лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения им уголовного проступка, за который предусмотрено наказание менее суровое, чем ограничение свободы, и до дня вступления приговора в законную силу прошло два года.

В то же время, как указывают в САП, ВАКС признал неуважительными причины неявки депутата на судебное заседание, запланированное на 3 марта, и наложил на нее денежное взыскание.

Отметим, что часть 1 статьи 366-2 УК предусматривает не только возможность штрафа или исправительных работ, но и возможность ограничения свободы на срок до двух лет. Однако очевидно, что ВАКС трактует норму о "предусмотрении" как "предусмотрение в том числе", что в данном случае спасло провластного депутат от наказания.