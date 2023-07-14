В Украине обезвредили канал ввоза кокаина из Эквадора, который организовали бывший правоохранитель и работники таможни

Сотрудники Государственного бюро расследований и Нацполиции прекратили функционирование устойчивого канала поставки эквадорского кокаина в Украину. Задержан бывший правоохранитель во время сбыта 3,3 кг кокаина за 135 тыс. долларов США.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Установлено, что правоохранитель входил в организованную преступную группу, которая переправляла кокаин из Латинской Америки через европейские страны в Украину.

Продавали наркотик на территории разных областей Украины в общей сложности от 1 кг. За килограмм брали 45 тысяч долларов США.

В организованную преступную группу кроме правоохранителя входили должностные лица таможенных органов и граждане некоторых стран ЕС.

"В ходе расследования установлено, что до войны наркодельцы завозили в Украину значительные партии наркотика через морской торговый порт Одессы. Кокаин хранили в специально оборудованном тайнике в одном из контейнеров. Однако из-за военных действий канал поставки перестал существовать и наркодельцы создали новый путь поставки наркотиков через сухопутную границу с Польшей во Львовской области", - отмечают в ГБР.

Там добавляют, что сейчас проводятся безотлагательные следственные действия, обыски по местам возможного хранения наркотиков, лиц, причастных к совершению преступления и т.д.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ и ГБР разоблачили действовавшую в Днепре наркогруппировку под "крышей" райуправления полиции. Злоумышленники наладили продажу оптовых и розничных партий метамфетамина, а их продажи осуществляли через разветвленную сеть наркодилеров на территории региона.