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Defence City объединил уже 63 предприятия ОПК: какой доход получили компании от продаж вооружения

ОПК, работники, ракеты
Число резидентов Defence City возросло до 63 / Минобороны

В Украине количество предприятий оборонно-промышленного комплекса, присоединившихся к Defence City, выросло до 63. Совокупный доход этих компаний от продаж вооружения и военной техники составляет почти 111,3 млрд грн.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В конце мая режим объединял 31 предприятие, в июле - 45, а теперь их уже 63.

Что доступно резидентам?

"Defence City - это системный инструмент для развития украинской оборонной промышленности. Мы создаем для производителей условия, позволяющие им инвестировать в собственное развитие, защищать команды и производственные мощности, скорее масштабировать производство и развивать международную кооперацию", - отметила заместитель министра обороны Анна Гвоздяр.

Специальный правовой режим государственной поддержки украинских производителей оборонной продукции   предусматривает налоговые и таможенные стимулы, возможности для перемещения производства и меры по защите предприятий. Резидентам также доступны аренда государственного имущества без аукциона, ограничение доступа к чувствительной информации в публичных реестрах и упрощение отдельных процедур экспорта оборонной продукции.

Как предприятию получить статус

Чтобы стать резидентом Defence City, компания должна удовлетворять законодательным требованиям и подать в Министерство обороны заявление с необходимыми документами. Ведомство рассматривает его в течение 10 рабочих дней.

В случае положительного решения статус оформляется приказом Минобороны, а информацию о предприятии вносят в реестр Defence City.

Напомним, предприятия ОПК со статусом резидентов Defence City получили возможность арендовать государственное и коммунальное имущество без аукционов. Для этого достаточно соответствовать одному из четырех критериев.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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