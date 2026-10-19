Defence City об'єднав вже 63 підприємства ОПК: який дохід отримали компанії від продажу озброєння

В Україні кількість підприємств оборонно-промислового комплексу, які долучилися до Defence City, зросла до 63. Сукупний дохід цих компаній від продажу озброєння та військової техніки становить майже 111,3 млрд грн.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Міноборони.

Наприкінці травня режим об'єднував 31 підприємство, у липні — 45, а тепер їх уже 63.

Що доступно резидентам?

"Defence City — це системний інструмент для розвитку української оборонної промисловості. Ми створюємо для виробників умови, які дозволяють їм інвестувати у власний розвиток, захищати команди та виробничі потужності, швидше масштабувати виробництво і розвивати міжнародну кооперацію", — зазначила заступниця міністра оборони Ганна Гвоздяр.

Спеціальний правовий режим державної підтримки українських виробників оборонної продукції передбачає податкові й митні стимули, можливості для переміщення виробництва та заходи для захисту підприємств. Резидентам також доступні оренда державного майна без аукціону, обмеження доступу до чутливої інформації в публічних реєстрах і спрощення окремих процедур експорту оборонної продукції.

Як підприємству отримати статус

Щоб стати резидентом Defence City, компанія має відповідати законодавчим вимогам і подати до Міністерства оборони заяву з необхідними документами. Відомство розглядає її протягом 10 робочих днів.

У разі позитивного рішення статус оформлюють наказом Міноборони, а інформацію про підприємство вносять до реєстру Defence City.

Нагадаємо, підприємства ОПК зі статусом резидентів Defence City отримали можливість орендувати державне та комунальне майно без проведення аукціонів. Для цього достатньо відповідати одному з чотирьох критеріїв.