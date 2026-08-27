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До Defence City приєдналися нові українські оборонні підприємства: які переваги дає статус

Дефенс Сіті, військова техніка, озброєння
Кількість резидентів Defence City зросла з 45 до 51 / Міністерство оборони України

Кількість резидентів спеціального правового режиму Defence City зросла до 51 українського виробника озброєння та військової техніки. Наприкінці липня 2026 року статус резидента мали 45 компаній. Протягом останніх тижнів до проєкту приєдналися 6 нових підприємств.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Інструменти держпідтримки резидентів

Статус резидента Defence City передбачає надання підприємствам наступних інструментів:

  • податкові та митні стимули; 
  • підтримка релокації підприємств; 
  • захист виробничих потужностей; 
  • додатковий захист чутливої інформації; 
  • спрощення окремих експортних процедур.

"Defence City стає одним із системних інструментів розвитку українського ОПК. Зростання кількості резидентів означає, що дедалі більше виробників отримують умови для масштабування виробництва, залучення інвестицій та захисту своїх потужностей", – зазначила радниця міністра Ганна Гвоздяр.

У Міністерстві оборони підкреслили, що зростання кількості учасників демонструє розширення спеціального правового режиму на більшу частину підприємств українського оборонно-промислового комплексу.

Раніше повідомлялося, що до спеціального правового режиму Defence City приєдналися 45 українських виробників зброї, сукупний дохід яких перевищує 93,5 млрд грн. 

Автор:
Тетяна Ковальчук

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