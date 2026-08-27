К Defence City присоединились новые украинские оборонные предприятия: какие преимущества дает статус

Число резидентов специального правового режима Defence City возросло до 51 украинского производителя вооружения и военной техники. В конце июля 2026 статус резидента имели 45 компаний. В последние недели к проекту присоединились 6 новых предприятий.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Инструменты господдержки резидентов

Статус резидента Defence City предусматривает предоставление предприятиям следующих инструментов:

налоговые и таможенные стимулы;

поддержка релокации предприятий;

защита производственных мощностей;

дополнительная защита чувствительной информации;

упрощение отдельных экспортных процедур.

"Defence City становится одним из системных инструментов развития украинского ОПК. Рост числа резидентов означает, что все большее количество производителей получают условия для масштабирования производства, привлечения инвестиций и защиты своих мощностей", - отметила советница министра Анна Гвоздяр.

В Министерстве обороны подчеркнули, что рост числа участников демонстрирует расширение специального правового режима на большую часть предприятий украинского оборонно-промышленного комплекса.

Ранее сообщалось, что к специальному правовому режиму Defence City присоединились 45 украинских производителей оружия, совокупный доход которых превышает 93,5 млрд. грн.