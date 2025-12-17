Правительство запускает Defence City: что изменится для производителей оружия с 5 января 2026 года

С 5 января 2026 года в Украине официально заработает специальный правовой режим для производителей оружия Defence City. Соответствующий пакет решений для старта проекта Кабинет Министров принял на заседании 17 декабря.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, 50% вооружения для нашего Войска уже производится в Украине.

Что именно утвердили:

Процедура обретения статуса резидента Defence City : утвержден порядок ведения реестра, представление и рассмотрение заявления на предоставление статуса резидента, методику расчета доли оборонного дохода (квалифицированного дохода).

: утвержден порядок ведения реестра, представление и рассмотрение заявления на предоставление статуса резидента, методику расчета доли оборонного дохода (квалифицированного дохода). Механизмы контроля : установлен порядок контроля за использованием прибыли, освобожденной от налогообложения. Он должен направляться на развитие деятельности и процедуру ежегодного подтверждения резидентами соответствия требованиям режима.

: установлен порядок контроля за использованием прибыли, освобожденной от налогообложения. Он должен направляться на развитие деятельности и процедуру ежегодного подтверждения резидентами соответствия требованиям режима. Защита чувствительной информации . Резидент сможет подать в Минобороны заявление и определить, доступ к каким публичным реестрам/ведомостям следует ограничить по соображениям безопасности.

. Резидент сможет подать в Минобороны заявление и определить, доступ к каким публичным реестрам/ведомостям следует ограничить по соображениям безопасности. Порядок релокации и повышения защищенности производственных мощностей резидентов Defence City. Определены способы взаимодействия между центральными и местными властями, финансированием, мониторингом и отчетностью.

Финансовая поддержка общин

Развитие оборонных компаний станет стимулом и для местных бюджетов. Финансирование мероприятий уже заложено в Госбюджет-2026. В частности, 50% НДФЛ, уплаченного резидентами Defence City, будет засчитываться в спецфонд местной общины.

Эти средства можно будет использовать исключительно на:

Развитие инфраструктуры. Поддержка релокации предприятий. Меры по физической защите производственных объектов.

О Defence City

Напомним, 24 июня Гетманцев вместе с главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией подали на регистрацию пакет законопроектов под названием Defence City, предусматривающий создание специального правового режима для предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины.

16 июля парламент поддержал в первом чтении три законопроекта, закладывающих основу для запуска специального правового режима Defence City.

21 августа Верховная Рада приняла во втором чтении законопроекты №13420 и №13421, формирующие основу пакета Defence City.

3 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал пакет законов о Defence City. Документы предусматривают изменения в Налоговый и Таможенный кодексы и открывают путь к созданию специального правового режима для производителей оружия и военной техники.