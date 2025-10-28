- Категория
Освобождение от налога на землю и недвижимость для резидентов Defence City: новые правила
Согласно недавним изменениям в Налоговый кодекс Украины (Закон № 4577, действующий с 05.10.2025), резиденты Defence City получают значительные налоговые преференции. Они освобождаются от уплаты земельного налога и налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой службы Украины.
По данным ГНСУ, это увольнение начинает действовать со следующего месяца после получения статуса резидента Defence City и продолжается до завершения месяца, в котором этот статус был прекращен.
Срок действия и детали освобождения
Новые налоговые нормы будут действовать до 1 января 2036 года, но не позднее года вступления Украины в ЕС.
Земельный налог:
- участки, на которых расположены объекты производственного назначения, используемые в хозяйственной деятельности резидента;
- временно не используемые в связи с релокацией при условии, что они не переданы третьим лицам.
Налог на недвижимость:
- объекты, расположенные в населенном пункте для релокации, которые используются в хоздеятельности и/или проживания работников резидента и сдаются в аренду, лизинг или ссуду (кроме работников);
- здания промышленности (код 125 по Классификатору НК 018:2023), которые на период релокации не используются по назначению в хоздеятельности и не сдаются в пользование третьим лицам.
Пеня и потеря статуса
Как отмечают в налоговой службе, для резидентов Defence City не применяются нормы о начислении пени при начислении и уплате земельного налога и налога на недвижимость.
В случае утраты статуса резидента Defence City:
- немедленно теряется право на налоговое освобождение;
- необходимо подать уточняющую налоговую декларацию (по земельному налогу и налогу на недвижимость) до 20 числа следующего месяца после утраты статуса и уплатить налоговые обязательства;
- пеня будет начислена с первого отчетного периода, когда статус был утрачен, без применения сроков давности.
Напомним, в течение января – сентября 2025 года в местные бюджеты поступило 9,5 млрд грн налога на недвижимость. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 22% или на 1,7 млрд грн.