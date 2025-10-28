Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,07

+0,07

EUR

48,97

+0,21

Наличный курс:

USD

42,20

42,13

EUR

49,35

49,20

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Освобождение от налога на землю и недвижимость для резидентов Defence City: новые правила

отчеты, документы, калькулятор, женщины
Налоговые льготы для резидентов Defence City. / Freepik

Согласно недавним изменениям в Налоговый кодекс Украины (Закон № 4577, действующий с 05.10.2025), резиденты Defence City получают значительные налоговые преференции. Они освобождаются от уплаты земельного налога и налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой службы Украины.

По данным ГНСУ, это увольнение начинает действовать со следующего месяца после получения статуса резидента Defence City и продолжается до завершения месяца, в котором этот статус был прекращен.

Срок действия и детали освобождения

Новые налоговые нормы будут действовать до 1 января 2036 года, но не позднее года вступления Украины в ЕС.

Земельный налог:

  • участки, на которых расположены объекты производственного назначения, используемые в хозяйственной деятельности резидента;
  • временно не используемые в связи с релокацией при условии, что они не переданы третьим лицам.

Налог на недвижимость:

  • объекты, расположенные в населенном пункте для релокации, которые используются в хоздеятельности и/или проживания работников резидента и сдаются в аренду, лизинг или ссуду (кроме работников);
  • здания промышленности (код 125 по Классификатору НК 018:2023), которые на период релокации не используются по назначению в хоздеятельности и не сдаются в пользование третьим лицам.

Пеня и потеря статуса

Как отмечают в налоговой службе, для резидентов Defence City не применяются нормы о начислении пени при начислении и уплате земельного налога и налога на недвижимость.

В случае утраты статуса резидента Defence City:

  • немедленно теряется право на налоговое освобождение;
  • необходимо подать уточняющую налоговую декларацию (по земельному налогу и налогу на недвижимость) до 20 числа следующего месяца после утраты статуса и уплатить налоговые обязательства;
  • пеня будет начислена с первого отчетного периода, когда статус был утрачен, без применения сроков давности.

Напомним, в течение января – сентября 2025 года в местные бюджеты поступило 9,5 млрд грн налога на недвижимость. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 22% или на 1,7 млрд грн.

Автор:
Татьяна Ковальчук