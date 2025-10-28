Освобождение от налога на землю и недвижимость для резидентов Defence City: новые правила

Согласно недавним изменениям в Налоговый кодекс Украины (Закон № 4577, действующий с 05.10.2025), резиденты Defence City получают значительные налоговые преференции. Они освобождаются от уплаты земельного налога и налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой службы Украины.

По данным ГНСУ, это увольнение начинает действовать со следующего месяца после получения статуса резидента Defence City и продолжается до завершения месяца, в котором этот статус был прекращен.

Срок действия и детали освобождения

Новые налоговые нормы будут действовать до 1 января 2036 года, но не позднее года вступления Украины в ЕС.

Земельный налог:

участки, на которых расположены объекты производственного назначения, используемые в хозяйственной деятельности резидента;

временно не используемые в связи с релокацией при условии, что они не переданы третьим лицам.

Налог на недвижимость:

объекты, расположенные в населенном пункте для релокации, которые используются в хоздеятельности и/или проживания работников резидента и сдаются в аренду, лизинг или ссуду (кроме работников);

здания промышленности (код 125 по Классификатору НК 018:2023), которые на период релокации не используются по назначению в хоздеятельности и не сдаются в пользование третьим лицам.

Пеня и потеря статуса

Как отмечают в налоговой службе, для резидентов Defence City не применяются нормы о начислении пени при начислении и уплате земельного налога и налога на недвижимость.

В случае утраты статуса резидента Defence City:

немедленно теряется право на налоговое освобождение;

необходимо подать уточняющую налоговую декларацию (по земельному налогу и налогу на недвижимость) до 20 числа следующего месяца после утраты статуса и уплатить налоговые обязательства;

пеня будет начислена с первого отчетного периода, когда статус был утрачен, без применения сроков давности.

Напомним, в течение января – сентября 2025 года в местные бюджеты поступило 9,5 млрд грн налога на недвижимость. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 22% или на 1,7 млрд грн.