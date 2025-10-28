- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Звільнення від податку на землю та нерухомість для резидентів Defence City: нові правила
Згідно з нещодавніми змінами до Податкового кодексу України (закон №4577, чинний з 05.10.2025), резиденти Defence City отримують значні податкові преференції. Вони звільняються від сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Державної податкової служби України
За даними ДПСУ, це звільнення починає діяти з наступного місяця після отримання статусу резидента Defence City і триває до завершення місяця, в якому цей статус було припинено.
Термін дії та деталі звільнення
Нові податкові норми будуть чинними до 1 січня 2036 року, але не пізніше року вступу України до ЄС.
Земельний податок:
- ділянки, на яких розташовані об'єкти виробничого призначення, що використовуються в господарській діяльності резидента;
- ділянки, що тимчасово не використовуються у зв'язку з релокацією, за умови, що вони не передані третім особам.
Податок на нерухомість:
- об'єкти, розташовані у населеному пункті для релокації, які використовуються у госпдіяльності та/або для проживання працівників резидента і не здаються в оренду, лізинг чи позичку (крім працівників);
- будівлі промисловості (код 125 за Класифікатором НК 018:2023), які на період релокації не використовуються за призначенням у госпдіяльності та не здаються в користування третім особам.
Пеня та втрата статусу
Як зазначають у податковій службі, для резидентів Defence City не застосовуються норми про нарахування пені при нарахуванні та сплаті земельного податку і податку на нерухомість.
У разі втрати статусу резидента Defence City:
- негайно втрачається право на податкове звільнення;
- необхідно подати уточнюючу податкову декларацію (із земельного податку та податку на нерухомість) до 20 числа наступного місяця після втрати статусу та сплатити податкові зобов’язання;
- пеня буде нарахована з першого звітного періоду, коли статус було втрачено, без застосування строків давності.
Нагадаємо, протягом січня – вересня 2025 року до місцевих бюджетів надійшло 9,5 млрд грн податку на нерухомість. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження збільшилися на 22%, або на 1,7 млрд грн.