Звільнення від податку на землю та нерухомість для резидентів Defence City: нові правила

Згідно з нещодавніми змінами до Податкового кодексу України (закон №4577, чинний з 05.10.2025), резиденти Defence City отримують значні податкові преференції. Вони звільняються від сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Державної податкової служби України

За даними ДПСУ, це звільнення починає діяти з наступного місяця після отримання статусу резидента Defence City і триває до завершення місяця, в якому цей статус було припинено.

Термін дії та деталі звільнення

Нові податкові норми будуть чинними до 1 січня 2036 року, але не пізніше року вступу України до ЄС.

Земельний податок:

ділянки, на яких розташовані об'єкти виробничого призначення, що використовуються в господарській діяльності резидента;

ділянки, що тимчасово не використовуються у зв'язку з релокацією, за умови, що вони не передані третім особам.

Податок на нерухомість:

об'єкти, розташовані у населеному пункті для релокації, які використовуються у госпдіяльності та/або для проживання працівників резидента і не здаються в оренду, лізинг чи позичку (крім працівників);

будівлі промисловості (код 125 за Класифікатором НК 018:2023), які на період релокації не використовуються за призначенням у госпдіяльності та не здаються в користування третім особам.

Пеня та втрата статусу

Як зазначають у податковій службі, для резидентів Defence City не застосовуються норми про нарахування пені при нарахуванні та сплаті земельного податку і податку на нерухомість.

У разі втрати статусу резидента Defence City:

негайно втрачається право на податкове звільнення;

необхідно подати уточнюючу податкову декларацію (із земельного податку та податку на нерухомість) до 20 числа наступного місяця після втрати статусу та сплатити податкові зобов’язання;

пеня буде нарахована з першого звітного періоду, коли статус було втрачено, без застосування строків давності.

Нагадаємо, протягом січня – вересня 2025 року до місцевих бюджетів надійшло 9,5 млрд грн податку на нерухомість. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження збільшилися на 22%, або на 1,7 млрд грн.