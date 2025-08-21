Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,38

+0,02

EUR

48,17

--0,16

Наличный курс:

USD

41,43

41,36

EUR

48,45

48,25

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина запускает Defence City: парламент принял законы для развития ОПК

Defence City
Украина запускает Defence City

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроекты №13420 и №13421, формирующие основу пакета Defence City – государственной инициативы для поддержки украинского оборонно-промышленного комплекса. Оба документа предусматривают изменения в Налоговый и Таможенный кодексы и открывают путь к созданию специального правового режима для производителей оружия и военной техники.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение партии "Слуга народа".

Один из авторов инициативы, председатель парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев заявил, что принятие законов является историческим днем для развития национального ОПК. По его словам, новые правила позволят Украине привлекать внешние финансовые ресурсы, увеличивать объемы производства и претендовать на вхождение в топ-5 экспортеров оружия в мире.

Законы предусматривают создание Реестра резидентов Defence City, которое будет вести Министерство обороны. Участники смогут получить специальный статус при условии, что доля их квалифицированного дохода составит не менее 75% общего (для самолетостроения – не менее 50%). Информация о резидентах будет иметь ограниченный доступ и будет охраняться в установленном порядке.

Правовой режим Defence City будет действовать до 1 января 2036 года и будет предоставлять производителям следующие преимущества:

  • освобождение от налога на прибыль при реинвестировании, а также от земельного, недвижимого и экологического налогов;
  • упрощенные таможенные процедуры и экспортный контроль;
  • особые условия валютного надзора и сделок от НБУ;
  • поддержка релокации и защищенности производственных мощностей.

Гетманцев подчеркнул, что Украина стремится не только создать благоприятную среду для производителей оружия, но и интегрироваться в международные программы, в частности, SAFE, европейский оборонный фонд и инициативу Brave Tech. Он также напомнил о важности проекта Build with Ukraine и необходимости развития межгосударственного сотрудничества по примеру Дании.

"Это фундамент для развития украинского оборонно-промышленного комплекса, который не только усилит обороноспособность государства, но создаст новые возможности для инвестиций, технологий и рабочих мест", - резюмировал Даниил Гетманцев.

Напомним, 24 июня Гетманцев вместе с главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией подали на регистрацию пакет законопроектов под названием Defence City, предусматривающий создание специального правового режима для предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины.

16 июля парламент поддержал в первом чтении три законопроекта, закладывающих основу для запуска специального правового режима Defence City.

Речь идет о следующих документах:

  • №13420 — о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы для поддержки предприятий ОПК;
  • №13421 - об изменениях в раздел XXI "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины;
  • №13422-1 — о внесении изменений в раздел VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса Украины.
Автор:
Татьяна Гойденко