Украина запускает Defence City: парламент принял законы для развития ОПК

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроекты №13420 и №13421, формирующие основу пакета Defence City – государственной инициативы для поддержки украинского оборонно-промышленного комплекса. Оба документа предусматривают изменения в Налоговый и Таможенный кодексы и открывают путь к созданию специального правового режима для производителей оружия и военной техники.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение партии "Слуга народа".

Один из авторов инициативы, председатель парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев заявил, что принятие законов является историческим днем для развития национального ОПК. По его словам, новые правила позволят Украине привлекать внешние финансовые ресурсы, увеличивать объемы производства и претендовать на вхождение в топ-5 экспортеров оружия в мире.

Законы предусматривают создание Реестра резидентов Defence City, которое будет вести Министерство обороны. Участники смогут получить специальный статус при условии, что доля их квалифицированного дохода составит не менее 75% общего (для самолетостроения – не менее 50%). Информация о резидентах будет иметь ограниченный доступ и будет охраняться в установленном порядке.

Правовой режим Defence City будет действовать до 1 января 2036 года и будет предоставлять производителям следующие преимущества:

освобождение от налога на прибыль при реинвестировании, а также от земельного, недвижимого и экологического налогов;

упрощенные таможенные процедуры и экспортный контроль;

особые условия валютного надзора и сделок от НБУ;

поддержка релокации и защищенности производственных мощностей.

Гетманцев подчеркнул, что Украина стремится не только создать благоприятную среду для производителей оружия, но и интегрироваться в международные программы, в частности, SAFE, европейский оборонный фонд и инициативу Brave Tech. Он также напомнил о важности проекта Build with Ukraine и необходимости развития межгосударственного сотрудничества по примеру Дании.

"Это фундамент для развития украинского оборонно-промышленного комплекса, который не только усилит обороноспособность государства, но создаст новые возможности для инвестиций, технологий и рабочих мест", - резюмировал Даниил Гетманцев.

Напомним, 24 июня Гетманцев вместе с главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией подали на регистрацию пакет законопроектов под названием Defence City, предусматривающий создание специального правового режима для предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины.

16 июля парламент поддержал в первом чтении три законопроекта, закладывающих основу для запуска специального правового режима Defence City.

Речь идет о следующих документах: