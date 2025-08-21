Україна запускає Defence City: парламент ухвалив закони для розвитку ОПК

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкти №13420 та №13421, які формують основу пакету Defence City – державної ініціативи для підтримки українського оборонно-промислового комплексу. Обидва документи передбачають зміни до Податкового та Митного кодексів і відкривають шлях до створення спеціального правового режиму для виробників зброї та військової техніки.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення партії "Слуга народу"

Один із авторів ініціативи, голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що ухвалення законів є історичним днем для розвитку національного ОПК. За його словами, нові правила дозволять Україні залучати зовнішні фінансові ресурси, збільшувати обсяги виробництва і претендувати на входження до топ-5 експортерів зброї у світі.

Закони передбачають створення Реєстру резидентів Defence City, який вестиме Міністерство оборони. Учасники зможуть отримати спеціальний статус за умови, що частка їхнього кваліфікованого доходу становитиме не менше 75% від загального (для літакобудування – не менше 50%). Інформація про резидентів матиме обмежений доступ і охоронятиметься у встановленому порядку.

Правовий режим Defence City діятиме до 1 січня 2036 року та надаватиме виробникам такі переваги:

звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування, а також від земельного, нерухомого та екологічного податків;

спрощені митні процедури та експортний контроль;

особливі умови валютного нагляду та операцій від НБУ;

підтримка релокації та підвищення захищеності виробничих потужностей.

Гетманцев наголосив, що Україна прагне не лише створити сприятливе середовище для виробників зброї, а й інтегруватися у міжнародні програми, зокрема SAFE, європейський оборонний фонд та ініціативу Brave Tech. Він також нагадав про важливість проєкту Build with Ukraine та необхідність розвитку міждержавного співробітництва за прикладом Данії.

"Це фундамент для розвитку українського оборонно-промислового комплексу, який не лише посилить обороноздатність держави, а й створить нові можливості для інвестицій, технологій та робочих місць", – резюмував Данило Гетманцев.

Нагадаємо, 24 червня Гетманцев разом із головою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією подали на реєстрацію пакет законопроєктів під назвою Defence City, який передбачає створення спеціального правового режиму для підприємств оборонно-промислового комплексу України.

16 липня парламент підтримав у першому читанні три законопроєкти, які закладають основу для запуску спеціального правового режиму Defence City.

Йдеться про такі документи: