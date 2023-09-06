Уряд визначив, коли в Україні запустять автоматизовану систему реєстрації гумдопомоги

Кабінет міністрів 5 вересня встановив терміном запуску в Україні автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги 1 грудня поточного року. Як повідомили в Міністерстві соціальної політики, відповідну постанову уряд ухвалив 5 вересня.

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Відповідно до документу, правила ввезення та обліку гуманітарної допомоги змінюються, а інформація про неї буде оцифрована в автоматизованій системі. Як вказують у міністерстві, зміни до процедури були ним напрацьовані спільно з громадськими організаціями та волонтерами в ході публічних обговорень.

Так, передбачено, що організації, які збираються ввезти в Україну гуманітарну допомогу, зможуть зареєструватись, авторизуватись на згаданій веб-платформі, сформувати та подати декларацію.

Декларація шляхом інформаційного обміну буде прямувати на митницю. Система автоматично присвоюватиме декларації унікальний код. Надалі за цим кодом митники й пропускатимуть вантаж.

Зазначається, що декларативний принцип ввезення гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану буде збережено, а процес ввезення таких вантажів спрощено. При цьому організації, які ввозять гуманітарну допомогу, подаватимуть публічні звіти після її розподілу.

Після того, як організація завезе гумдопомогу, перед її роздачею потрібно буде зробити її опис в системі, а потім – внести дані про те, коли і де (без зазначення персональних даних осіб) вантаж було роздано, чи є залишки і які саме. Такий механізм покаже шлях гуманітарної допомоги від донора через отримувача до набувачів та гарантуватиме прозорість процесу.

Крім того, прийнята Кабміном постанова скасовує гарантійні листи. Це означає, що гуманітарна допомога для військових ввозитиметься без додаткового бюрократичного навантаження. Інформація про такі вантажі буде закрита для загалу з міркувань безпеки.

Мінсоцполітики запрошує волонтерів долучитися до тестування автоматизованої системи. Запитання та звернення можна надсилати на електронну пошту [email protected]. При цьому відповіді на найчастіші питання щодо користування системою можна знайти за посиланням.