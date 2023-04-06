В Києві знайдено склади з гумдопомогою, яка не дійшла за призначенням

Поліція виявила гуманітарну допомогу, яка зберігалася на складах у Солом’янському районі столиці. Розблоковано доступ до 350 тонн вантажів із Польщі, Великої Британії, Азербайджану та інших країн.

Про це повідомляє Національна поліція.

У співпраці із Міністерством соціальної політики розпочато процедуру розподілу та використання цієї гуманітарної допомоги за її цільовим призначенням. Зокрема через благодійну організацію, яка отримала доступ до вантажів, Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України передано бронежилети, медичні ноші, пожежні рукави, а також продукти.

Гуманітарну допомогу також отримав Грузинський національний легіон, медики Нацгвардії та бійці окремого батальйону спеціального призначення: ковдри, спальники, каремати, амуніцію, медичні засоби, продукти, засоби гігієни.

Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до блокування доступу до вантажів, в результаті чого відбулося псування деяких продуктів допомоги.

Досудове розслідування триває за фактами незаконного поводження із гумдопомогою та протидії законній господарській діяльності (ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 206 Кримінального кодексу).

Нагадаємо, Державне бюро розслідування знайшло склад з продуктами харчування. Його пов’язують зі злочинною групою, яка на Дніпропетровщині крала у великих масштабах харчі, які призначалися для військових.