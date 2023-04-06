В Киеве найдены склады с гумпомощью, не дошедшей по назначению

Полиция обранужила гуманитарную помощь, хранившуюся на складах в Соломенском районе столицы. Разблокирован доступ к 350 тоннам грузов из Польши, Великобритании, Азербайджана и других стран.

Об этом сообщает Национальная полиция.

В сотрудничестве с Министерством социальной политики начата процедура распределения и использования этой гуманитарной помощи по целевому назначению. В частности, через благотворительную организацию, которая получила доступ к грузам, Государственной специальной службе транспорта Министерства обороны Украины переданы бронежилеты, медицинские носилки, пожарные рукава, а также продукты.

Гуманитарную помощь также получил Грузинский национальный легион, медики Нацгвардии и бойцы отдельного батальона специального назначения: одеяла, спальники, карематы, амуницию, медицинские средства, продукты, средства гигиены.

Правоохранители устанавливают лиц, причастных к блокированию доступа к грузам, в результате чего произошла порча некоторых продуктов помощи.

Досудебное расследование продолжается по фактам незаконного обращения с гумпомощью и противодействия законной хозяйственной деятельности (ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 206 Уголовного кодекса).

Напомним, Государственное бюро расследования нашло склад с продуктами питания. Его связывают с преступной группой, которая на Днепропетровщине крала в больших масштабах продукты, которые предназначались для военных.