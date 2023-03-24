В Минэнерго сообщили, сколько гуманитарной помощи для энергосектора предоставили страны-партнеры

Энергетический сектор Украины получил гуманитарную помощь уже от 30 стран, ее распределили между 111 энергетическими компаниями.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

"Гуманитарную помощь энергетическому сектору уже оказали 30 стран. Это 470 грузов общим весом около 6000 тонн. Министерство энергетики распределило гуманитарную помощь 111 предприятиям энергетического сектора", - отметил замминистра энергетики Украины Фарид Сафаров.

Он напомнил, что Секретариат энергетического сообщества создал Фонд энергетической поддержки Украины. В настоящее время на специальном счете Фонда более 151 миллиона евро.

По его словам, рабочая группа Минэнерго уже утвердила список оборудования, топлива и услуг стоимостью более 137 миллионов евро для поставки 41 энергетической компании по процедуре закупки за счет средств Фонда. Относительно остальных средств готовятся новые запросы энергетических компаний, которые обеспечивают производство, передачу, распределение электроэнергии, хранение, распределение и транспортировку природного газа, а также горнодобывающей промышленности.

Напомним, что российские оккупанты начали проводить массированные атаки на украинскую энергетическую систему осенью 2022 года. Ряд объектов был поврежден, из-за чего применялись отключения света.

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