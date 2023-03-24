У Міненерго повідомили, скільки гуманітарної допомоги для енергосектору надали країни-партнери

Енергетичний сектор України отримав гуманітарну допомогу вже від 30 країн, її розподілили між 111 енергетичними компаніями.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Гуманітарну допомогу енергетичному сектору вже надали 30 країн. Це 470 вантажів загальною вагою близько 6000 тонн. Міністерство енергетики розподілило гуманітарну допомогу 111 підприємствам енергетичного сектору", - зазначив заступник міністра енергетики України Фарід Сафаров.

Він нагадав, що Секретаріат Енергетичного Співтовариства створив Фонд енергетичної підтримки України. Наразі на спеціальному рахунку Фонду понад 151 мільйон євро.

За його словами, робоча група Міненерго вже затвердила перелік обладнання, палива та послуг вартістю понад 137 мільйонів євро для постачання 41 енергетичній компанії за процедурою закупівлі за рахунок коштів Фонду. Щодо решти коштів готуються нові запити енергетичних компаній, які забезпечують виробництво, передачу, розподіл електроенергії, зберігання, розподіл і транспортування природного газу, а також компаній гірничодобувної промисловості.

Нагадаємо, що російські окупанти почали проводити масовані атаки на українську енергетичну систему восени 2022 року. Низка обʼєктів були пошкоджені, через що застосовувалися відключення світла.

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