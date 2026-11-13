Меньше на скрининг, больше на специализированную медицину: правительство изменило финансирование медицинских программ

Кабинет министров перераспределил финансирование ряда программ в области здравоохранения. Часть расходов сократили, в частности на скрининг здоровья и общественное здоровье, а больше направили на специализированную медицинскую помощь и подготовку кадров.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на распоряжение Кабинета министров.

Финансирование программы "Общественное здоровье и меры по борьбе с эпидемиями" уменьшили на 2,418 млн грн, из которых 1,984 млн грн приходилось на оплату труда.

Расходы на программу "Скрининг здоровья" сократили на 26,432 млн грн.

Еще на 33,263 млн грн уменьшили финансирование программы медицинской помощи, предоставляемой санаторно-курортными учреждениями. Из этой суммы 22,6 млн грн приходилось на оплату труда, еще 6 млн грн – на коммунальные услуги.

Куда направят дополнительные средства

В то же время, финансирование текущих расходов программы подготовки и повышения квалификации кадров в сфере здравоохранения увеличили на 10,7 млн грн.

На специализированную медицинскую помощь дополнительно направят 33 млн. грн., из которых почти 10 млн. грн. пойдут на оплату коммунальных услуг.

Кроме того, расходы развития на подготовку и повышение квалификации медицинских кадров увеличили на 6,5 млн. грн.

На развитие специализированной медицинской помощи прибавили еще 8,4 млн грн, а на программу санаторно-курортной медицинской помощи – 3,436 млн грн.

Напомним, в госбюджете на 2026 год на здравоохранение предусмотрено258,6 млрд грн. Среди ключевых направлений финансирования были программа медицинских гарантий, оплата труда медиков и обеспечение пациентов лекарством.