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Менше на скринінг, більше на спеціалізовану медицину: уряд змінив фінансування медичних програм

лікар
Уряд змінив фінансування медичних програм / Depositphotos

Кабінет міністрів перерозподілив фінансування низки програм у сфері охорони здоров’я. Частину видатків скоротили, зокрема на скринінг здоров’я та громадське здоров’я, натомість більше коштів спрямували на спеціалізовану медичну допомогу та підготовку кадрів.

Про це інформує Dilo з посиланням на розпорядження Кабінету міністрів.

Фінансування програми "Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями" зменшили на 2,418 млн грн, з яких 1,984 млн грн припадало на оплату праці.

Видатки на програму "Скринінг здоров’я" скоротили на 26,432 млн грн.

Ще на 33,263 млн грн зменшили фінансування програми медичної допомоги, яку надають санаторно-курортні заклади. Із цієї суми 22,6 млн грн припадало на оплату праці, ще 6 млн грн - на комунальні послуги.

Куди спрямують додаткові кошти

Водночас фінансування поточних видатків програми підготовки та підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони здоров’я збільшили на 10,7 млн грн.

На спеціалізовану медичну допомогу додатково спрямують 33 млн грн, з яких майже 10 млн грн підуть на оплату комунальних послуг.

Крім того, видатки розвитку на підготовку та підвищення кваліфікації медичних кадрів збільшили на 6,5 млн грн.

На розвиток спеціалізованої медичної допомоги додали ще 8,4 млн грн, а на програму санаторно-курортної медичної допомоги - 3,436 млн грн.

Нагадаємо, у держбюджеті на 2026 рік на охорону здоров’я передбачили 258,6 млрд грн. Серед ключових напрямів фінансування були програма медичних гарантій, оплата праці медиків та забезпечення пацієнтів ліками.

Автор:
Тетяна Гойденко

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