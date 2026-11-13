Цены на топливо 13 ноября 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Dilo предоставила Консалтинговая группа А-95 .

Сегодня, 13 ноября 2026 (пятница), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 91,07 грн (-76 коп.) А-95 88,08 грн (-18 коп.) А-92 84,78 грн (+8 коп.) ДТ 103,24 грн (-35 коп.) Газ 61,79 грн (+10 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ OKKO 93,90 90,90 105,90 63,90 UPG 89,90 86,90 101,90 60,90 WOG 93,90 90,90 105,90 63,50 УКРНАФТА 86,90 86,90 84,90 102,90 60,90 SOCAR 91,90 94,90 106,00 63,90 AMIC 89,90 86,01 101,96 62,42 БРСМ-Нафта 86,04 100,44 59,45