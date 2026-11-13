Цена нефти на 13 ноября – цена на нефть Brent, WTI, Urals

Цены на нефть в пятницу снизились и двигались ко второму подряд недельному падению, поскольку блокада Ирана со стороны США ослабила опасения по возобновлению боевых действий на Ближнем Востоке, хотя атаки на суда продолжают создавать риски для поставок.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 13 ноября

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent $95,54 – 0,29% WTI $88,18 – 0,63%) Urals $72,16 – 1.10%

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 28 центов (0,29%) – до 95,54 доллара за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) потеряла 56 центов (0,63%) и стоила 88,18 доллара за баррель.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, пятничное падение перечеркнуло два дня роста на фоне нестабильной торговой недели, когда предыдущие надежды на сближение в войне между США и Израилем против Ирана, продолжающейся уже девятый месяц, компенсировались ударами по инфраструктуре Саудовской Аравии со стороны йеменских хуситов, поддерживаемых Ираном, поддерживаемых Ираном. залива.

Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что для прекращения войны заключать соглашение с Ираном необязательно.

"Заявления Трампа о том, что дальнейшая военная эскалация против Ирана может оказаться ненужной, усилили ожидания, что Вашингтон может все больше полагаться на экономические санкции и ограничение поставок нефти, а не на расширение военных операций", - отметила основатель исследовательской компании SS WealthStreet Сугандха Сачде.

Дополнительным фактором давления на цены явились признаки ослабления спроса на нефть в США. Об этом свидетельствует рост запасов сырой нефти и нефтепродуктов, что указывает на сдержанные перспективы потребления, отметила Сачдева.

По данным Управления энергетической информации США, на прошлой неделе запасы сырой нефти и топлива в стране увеличились из-за сокращения спроса на нефтепродукты и резкого роста импорта нефти.

Ожидается, что цена на Brent упадет на 2,9% на этой неделе после падения на 16% на прошлой неделе, тогда как цена на WTI снизится на 2,9% после предыдущего падения на 13%.

Несмотря на снижение цен, остаются риски поставок нефти из Ормузского пролива, ключевого водного пути для экспорта сырой нефти из основных ближневосточных производителей.