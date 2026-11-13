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Ціни на пальне 13 листопада 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Dilo надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 13 листопада 2026 року (п’ятниця), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|91,07 грн (-76 коп.)
|А-95
|88,08 грн (-18 коп.)
|А-92
|84,78 грн (+8 коп.)
|ДП
|103,24 грн (-35 коп.)
|Газ
|61,79 грн (+10 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|93,90
|90,90
|105,90
|63,90
|UPG
|89,90
|86,90
|101,90
|60,90
|WOG
|93,90
|90,90
|105,90
|63,50
|УКРНАФТА
|86,90
|86,90
|84,90
|102,90
|60,90
|SOCAR
|91,90
|94,90
|106,00
|63,90
|AMIC
|89,90
|86,01
|101,96
|62,42
|БРСМ-Нафта
|86,04
|100,44
|59,45
Нагадаємо, обвал нафтових котирувань після виборів у США та нові атаки на танкери в Перській затоці тримають український ринок пального в стані невизначеності. Попри здешевлення бензину та дизеля в гурті, експерти, яких опитало Dilo, попереджають: автогаз продовжить дорожчати до свого цінового максимуму, а дизель на АЗС не подешевшає, адже оператори прагнуть повернути втрачену маржу.