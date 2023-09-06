Кабмин определил, когда в Украине запустят автоматизированную систему регистрации гумпомощи

Кабинет министров 5 сентября установил срок запуска в Украине автоматизированной системы регистрации гуманитарной помощи 1 декабря текущего года. Как сообщили в Министерстве социальной политики, соответствующее постановление правительство приняло 5 сентября.

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Согласно документу, правила ввоза и учета гуманитарной помощи изменятся, а информация о ней будет оцифрована в автоматизированной системе. Как указывают в министерстве, изменения в процедуре были наработаны им совместно с общественными организациями и волонтерами в ходе публичных обсуждений.

Так, предусмотрено, что организации, которые собираются ввезти в Украину гуманитарную помощь, смогут зарегистрироваться, авторизироваться на веб-платформе, сформировать и подать декларацию.

Декларация путем информационного обмена будет направляться на таможню. Система будет автоматически присваивать декларации уникальный код. В дальнейшем по этому коду таможенники будут пропускать груз.

Отмечается, что декларативный принцип ввоза гуманитарной помощи в условиях военного положения будет сохранен, а процесс ввоза таких грузов упрощен. При этом организации, ввозящие гуманитарную помощь, будут представлять публичные отчеты после ее распределения.

После того, как организация завезет гумпомощь, перед ее раздачей нужно будет сделать ее описание в системе, а затем – внести данные о том, когда и где (без указания персональных данных лиц) груз был роздан, есть ли остатки и какие именно. Такой механизм покажет путь гуманитарной помощи от донора через получателя к приобретателям и гарантирует прозрачность процесса.

Кроме того, принятое Кабмином постановление отменяет гарантийные письма. Это означает, что гуманитарная помощь для военных будет ввозиться без дополнительной бюрократической нагрузки. Информация же о таких грузах будет закрыта для соображений безопасности.

Минсоцполитики приглашает волонтеров присоединиться к тестированию автоматизированной системы. Вопросы и обращения можно отправлять по электронной почте [email protected]. При этом ответы на наиболее частые вопросы о пользовании системой можно найти по ссылке.