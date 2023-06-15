Минобороны и таможенники назвали долю "не доезжающей" до военных гумпомощи

Министерство обороны и Государственная таможенная служба за январь-май 2023 года выявили 653 случая неподтверждения получения заявленной гуманитарной помощи воинскими частями и территориальными центрами комплектования и социальной поддержки. Об этом говорится в сообщениях двух ведомств.

Отмечается, что за это время были проведены проверки свыше 5 тысяч фактов перемещения товаров гумпомощи до около 100 воинских частей (таким образом, речь идет о доле до 13% от количества отправлений, не доходящих до адресата). В частности, это пластины к бронежилетам, приборы ночного видения, тепловизоры, дроны, автотранспорт и другие товары и средства.

В свою очередь, ГМС составила 115 протоколов о нарушении таможенных правил, связанных с товарами, ввозимыми как гумпомощь. Ведомством направлено 159 сообщений в правоохранительные органы о противоправных действиях, содержащих признаки преступлений, предусмотренных статьями 201–2, 358 и 190 Уголовного кодекса. По многим случаям проверки еще продолжаются.

Как говорят в Минобороны, между его департаментом внутреннего аудита и департаментом борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил Гостаможслужбы на сегодняшний день "налажен тесный контакт".

"Мы высоко ценим усилия коллег, когда на протяжении военного положения Гостаможслужба обеспечивает неотложный пропуск через границу военной и гуманитарной помощи для нужд Минобороны и Вооруженных сил. Каждый тепловизор, каждое авто, которые благодаря общественным организациям, волонтерам и международным донорам попало в Украину как гуманитарная помощь, должно быть доставлено нашим защитникам", - подчеркнул директор указанного департамента Минобороны Александр Титковский.

Для сравнения, в течение всего 2022 года таможнями Гостаможслужбы было составлено лишь 100 аналогичных протоколов о нарушении таможенных правил, а правоохранителям направлено 29 сообщений о противоправных действиях по признакам статей 201-2, 358 УК (незаконное использование гумпомощи с целью получения прибыли и подделка документов) .

Напомним, в частности, что в апреле полиция сообщала об обнаружении гуманитарной помощи, которая хранилась на складах в Соломенском районе столицы: был разблокирован доступ к 350 тоннам грузов из Польши, Великобритании, Азербайджана и других стран.