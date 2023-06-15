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Минобороны и таможенники назвали долю "не доезжающей" до военных гумпомощи
Министерство обороны и Государственная таможенная служба за январь-май 2023 года выявили 653 случая неподтверждения получения заявленной гуманитарной помощи воинскими частями и территориальными центрами комплектования и социальной поддержки. Об этом говорится в сообщениях двух ведомств.
Отмечается, что за это время были проведены проверки свыше 5 тысяч фактов перемещения товаров гумпомощи до около 100 воинских частей (таким образом, речь идет о доле до 13% от количества отправлений, не доходящих до адресата). В частности, это пластины к бронежилетам, приборы ночного видения, тепловизоры, дроны, автотранспорт и другие товары и средства.
В свою очередь, ГМС составила 115 протоколов о нарушении таможенных правил, связанных с товарами, ввозимыми как гумпомощь. Ведомством направлено 159 сообщений в правоохранительные органы о противоправных действиях, содержащих признаки преступлений, предусмотренных статьями 201–2, 358 и 190 Уголовного кодекса. По многим случаям проверки еще продолжаются.
Как говорят в Минобороны, между его департаментом внутреннего аудита и департаментом борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил Гостаможслужбы на сегодняшний день "налажен тесный контакт".Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Мы высоко ценим усилия коллег, когда на протяжении военного положения Гостаможслужба обеспечивает неотложный пропуск через границу военной и гуманитарной помощи для нужд Минобороны и Вооруженных сил. Каждый тепловизор, каждое авто, которые благодаря общественным организациям, волонтерам и международным донорам попало в Украину как гуманитарная помощь, должно быть доставлено нашим защитникам", - подчеркнул директор указанного департамента Минобороны Александр Титковский.
Для сравнения, в течение всего 2022 года таможнями Гостаможслужбы было составлено лишь 100 аналогичных протоколов о нарушении таможенных правил, а правоохранителям направлено 29 сообщений о противоправных действиях по признакам статей 201-2, 358 УК (незаконное использование гумпомощи с целью получения прибыли и подделка документов) .
Напомним, в частности, что в апреле полиция сообщала об обнаружении гуманитарной помощи, которая хранилась на складах в Соломенском районе столицы: был разблокирован доступ к 350 тоннам грузов из Польши, Великобритании, Азербайджана и других стран.