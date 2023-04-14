Народные депутаты требуют расследовать кражу гуманитарной помощи через подчиненных Синегубова

Временная следственная комиссия парламента выяснила множество фактов хищения гуманитарной помощи в регионах. В ходе отчета ВСК на пленарном заседании парламентарии выступили с требованием расследовать факты преступлений и наказать виновных, в том числе в Харьковской области.

Народные депутаты призвали правоохранительные органы расследовать факты кражи гуманитарной помощи, а также привлечь к ответственности причастных к хищениям. Об этом они заявили в своих выступлениях в парламенте, передает телеканал "Рада".

Напомним, 5 апреля Национальное антикоррупционное бюро провело следственные действия в некоторых структурных подразделениях Харьковской областной военной администрации, частности, у руководства аппарата ОВА и департамента агропромышленного развития.

Как сообщил журналист Юрий Бутусов на своей странице в сети Фейсбук, дело касается расхищения гуманитарной помощи, приобретенной за счет государства после начала вторжения в 2022 году. В НАБУ подтвердили, что детективы НАБУ при процессуальном руководстве прокуроров САП осуществляют следственные действия (обыски) в Харьковской ОВА, но детали не разглашаются для сохранения тайны досудебного расследования. Сейчас народные депутаты подключились к поиску виновных в хищении гуманитарной помощи в Харьковской области.

В частности, народный депутат Максим Ткаченко, выступая в парламенте, отметил, что для тех чиновников, которые думают, что вопрос гуманитарки уже в прошлом, "он точно не в прошлом". А депутат София Федина отметила, что практика, к сожалению, показывает, что когда виноваты работники военных администраций или когда они приближены к власти, то все это умалчивается, в марафонах эта информация не подается.

"В результате есть сотни миллионов гривен хищения, имеем тысячи тонн продуктов, которые просто сгнили на складах военных администраций", - пояснила София Федина.

Народная депутат Соломия Бобровская напомнила в парламенте об обысках НАБУ у руководства Харьковской ОВА и отметила, что до сих пор неизвестны фамилии тех, кто стоит за хищениями гуманитарки.

По словам народного депутата Владимира Арешонкова, в некоторых областях выявлены большие объемы хищения гуманитарной помощи. "Возьмем только Харьков. Сегодня поработало ГБР вместе с НАБУ и другими правоохранителями, обнаружены сотни тысяч злоупотреблений в сфере гуманитарной помощи. Нужно довести дело до логического завершения, и виновные должны быть наказаны", - говорит Арешонков.

Ранее сообщалось, что в Украине сейчас расследуют около 250 уголовных производств по хищению гуманитарной помощи.

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