Народні депутати вимагають розслідувати крадіжку гуманітарної допомоги через підлеглих Синєгубова

Тимчасова слідча комісія парламенту з’ясувала багато фактів розкрадання гуманітарної допомоги в регіонах. Під час звіту ТСК на пленарному засіданні парламентарі виступили з вимогою розслідувати факти злочинів та покарати винних, у тому числі у Харківській області.

Народні депутати закликали правоохоронні органи розслідувати факти крадіжки гуманітарної допомоги, а також притягнути до відповідальності причетних до розкрадань. Про це вони заявили у своїх виступах в парламенті, передає телеканал "Рада".

Нагадаємо, 5 квітня Національне антикорупційне бюро здійснило слідчі дії в деяких структурних підрозділах Харківської обласної військової адміністрації, зокрема, у керівництва апарату ОВА та в департаменті агропромислового розвитку.

Як повідомив журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у мережі Фейсбук, справа стосується розтрати гуманітарної допомоги, придбаної за рахунок держави після початку вторгнення в 2022 році. У НАБУ підтвердили, що детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП здійснюють слідчі дії (обшуки) у Харківській ОВА, але деталі не розголошуються для збереження таємниці досудового розслідування. Зараз народні депутати підключились до пошуку винних у розкраданні гуманітарної допомоги на Харківщині.

Зокрема, народний депутат Максим Ткаченко під час виступу в парламенті зауважив, що для тих чиновників, які думають, що питання гуманітарки вже в минулому, "воно точно не в минулому". А депутатка Софія Федина зазначила, що практика, нажаль, показує, що коли винні працівники військових адміністрацій або коли вони наближені до влади, то все це замовчується, в марафонах ця інформація не подається.

"В результаті маємо сотні мільйонів гривень розкрадання, маємо тисячі тон продуктів, які просто згнили на складах військових адміністрацій", - пояснила Софія Федина.

Народна депутатка Соломія Бобровська нагадала у парламенті про обшуки НАБУ у керівництва Харківської ОВА та зазначила, що досі ще й невідомі прізвища тих, хто стоїть за розкраданнями гуманітарки.

За словами народного депутата Володимира Арешонкова, в деяких областях виявлені великі обсяги розкрадання гуманітарної допомоги. "Візьмемо тільки Харків. Сьогодні попрацювало ДБР разом з НАБУ та іншими правоохоронцями, виявлені сотні тисяч зловживань у сфері гуманітарної допомоги, потрібно довести справу до логічного завершення, і винні мають бути покарані", - каже Арешонков.

Раніше повідомлялось, що в Україні зараз розслідують близько 250 кримінальних проваджень із розкрадання гуманітарної допомоги.

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