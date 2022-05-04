Военные администрации получают меньше 20% от всей гуманитарки в Украине, — Офис президента

Областные военные администрации получают только 18% всего объема гуманитарной помощи, поступающей в Украину из других государств.

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Об этом в заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Для выполнения задачи главы государства была создана государственная система гуманитарной помощи. По результатам работы системы мы увидели, что областные военные администрации получают только 18 % от всей помощи, пересекающей границу. Остальное получают благотворительные, религиозные, общественные и другие организации", - написал Тимошенко.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины собрало гуманитарной помощи почти на 6 млрд грн с начала полномасштабной российской агрессии.

"66 дней наши врачи постоянно спасают жизнь и здоровье тысяч украинцев, пострадавших от войны. В свою очередь, мировое сообщество поддерживает нашу медицинскую систему гуманитарной помощью. За время полномасштабных военных действий в Украину поступило 4485 тонн гуманитарных грузов на общую сумму 5 млрд 963 млн грн. Украинских врачей поддерживает весь цивилизованный мир. Каждый день наши склады пополняются новыми гуманитарными грузами от дружественных стран", — отметил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Он добавил, что среди стран, которые оказали помощь Украине: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция, Дания, Эстония, Казахстан, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Норвегия, Нидерланды, Германия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Венгрия, Франция, Финляндия, Хорватия, Чехия, Швеция, Япония, Израиль, Индия, Ирландия, Испания, Италия.