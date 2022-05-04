Військові адміністрації отримують менше 20% від усієї гуманітарки в Україні, — Офіс президента

Обласні військові адміністрації отримують лише 18% всього обсягу гуманітарної допомоги, яка надходить в Україну з інших держав.

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Про це заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Для виконання завдання глави держави було створено державну систему гуманітарної допомоги. За результатами роботи системи ми побачили, що обласні військові адміністрації отримують лише 18 % від усієї допомоги, яка перетинає кордон. Решту отримують благодійні, релігійні, громадські та інші організації", - написав Тимошенко .

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України зібрало гуманітарну допомогу майже на 6 млрд грн з початку повномасштабної російської агресії.

"66 днів наші лікарі постійно рятують життя та здоров'я тисяч українців, які постраждали від війни. У свою чергу, світова спільнота підтримує нашу медичну систему гуманітарною допомогою. За час повномасштабних військових дій в Україну надійшло 4485 тонн гуманітарних вантажів на загальну суму 5 млрд 963 млн грн. Українських лікарів підтримує весь цивілізований світ. Щодня наші склади поповнюються новими гуманітарними вантажами від дружніх країн", - зазначив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Він додав, що серед країн, які надали допомогу Україні: Австрія, Бельгія, Болгарія, Великобританія, Греція, Данія, Естонія, Казахстан, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Норвегія, Нідерланди, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Туреччина, Угорщина, Франція, Фінляндія, Хорватія, Чехія, Швеція, Японія, Ізраїль, Індія, Ірландія, Іспанія, Італія.