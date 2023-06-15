Міноборони та митники назвали частку гумдопомоги, що "не доїжджає" до військових

Міністерство оборони та Державна митна служба за січень-травень 2023 року виявили 653 випадки непідтвердження отримання заявленої гуманітарної допомоги військовими частинами і територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки. Про це йдеться у повідомленнях двох відомств.

Зазначається, що за цей час було проведено перевірки понад 5 тисяч фактів переміщення товарів гумдопомоги до близько 100 військових частин (тобто йдеться про частку до 13% з кількості відправлень військовим, що не доходять до адресату). Зокрема, мова йде про пластини до бронежилетів, прилади нічного бачення, тепловізори, дрони, автотранспорт та інші товари і засоби.

Відтак ДМС складено 115 протоколів про порушення митних правил, пов’язаних із товарами, що ввозилися як гумдопомога. Відомством направлено 159 повідомлень до правоохоронних органів щодо протиправних дій, що містять ознаки злочинів, передбачених статтями 201–2, 358 та 190 Кримінального кодексу. За багатьма випадками перевірки ще тривають.

Як кажуть в Міноборони, між його департаментом внутрішнього аудиту та департаментом боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Держмитслужби "налагоджено тісний контакт".

"Ми високо цінуємо зусилля колег, коли впродовж воєнного стану Держмитслужбою забезпечуєть невідкладний пропуск через кордон військової та гуманітарної допомоги для потреб Міноборони та Збройних сил. Кожен тепловізор, кожне авто, які завдяки громадським організаціям, волонтерам та міжнародним донорам потрапила в Україну як гуманітарна допомога, має бути доправлена нашим оборонцям", - підкреслив директор вказаного департаменту Міноборони Олександр Титковський.

Для порівняння, протягом усього 2022 року митницями Держмитслужби було складено лише 100 аналогічних протоколів про порушення митних правил, а до правоохоронців направлено 29 повідомлень про протиправні діяння за ознаками статей 201-2, 358 КК (незаконне використання гумдопомоги з метою отримання прибутку та підроблення документів).

Нагадаємо, зокрема, що в квітні поліція повідомляла про виявлення гуманітарної допомоги, яка зберігалася на складах у Солом’янському районі столиці: було розблоковано доступ до 350 тонн вантажів із Польщі, Великої Британії, Азербайджану та інших країн.