Таможенные органы снова смогут проводить проверки бизнеса

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым восстановлены полномочия таможенных органов на проведение документальных проверок.

Об этом сообщает Гостаможслужба.

"Президент Украины подписал Закон от 20.03.2024 No3613-IX "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях осуществления таможенного контроля и таможенного оформления отдельных категорий товаров", которым возобновлены полномочия таможенных органов на проведение документальных проверок соблюдения требований законодательства Украины по вопросам таможенного дела", - говорится в сообщении органа.

Какие действия таможни будут возобновлены законом

Законом, в частности, возобновлено проведение:

плановых выездных документальных проверок;

внеплановых выездных документальных проверок;

невыездных документальных проверок;

встречных сверок.

"Таможенные органы обязаны восстановить на неиспользованный срок документальные проверки, встречные сверки, начатые и не завершенные до 24 февраля 2022 года. При этом, акты о результатах документальных проверок, встречных сверок, возражения к актам проверок, налоговые уведомления-решения, процедура вручения которых не завершена до 24 февраля 2022 года, отправляются до 1 июля 2024 года", - отмечают в Гостаможслужбе.

Что еще предусматривает закон

Также законом регламентированы критерии для включения предприятий в планы-графики документальных плановых выездных проверок таможенного органа в 2024 году, а именно:

осуществляющих ввоз на таможенную территорию Украины подакцизных товаров, товаров, подобных тем, в отношении которых применяются особые виды пошлины;

осуществляющих вывоз с таможенной территории Украины товаров, на которые законом установлена вывозная пошлина;

оформившие таможенные декларации с освобождением от уплаты таможенных платежей, использованием льгот, рассрочкой уплаты таможенных платежей;

относительно которых у таможенного органа имеется информация о декларировании составляющих таможенной стоимости, определенных настоящим Кодексом, не в полном объеме;

относительно которых у таможенного органа имеется информация о нарушении правил классификации товаров согласно УКТ ВЭД;

относительно которых у таможенного органа имеется информация о недостоверном декларировании страны происхождения, что влияет на поступление таможенных платежей в бюджет.

Также в ведомстве объяснили, что квартальные планы-графики документальных плановых выездных проверок таможенного органа будут обнародоваться на официальном веб-портале Гостаможслужбы до 15 числа последнего месяца квартала, предшествующего кварталу, в котором будут проводиться такие документальные плановые выездные проверки.

Кроме того, продлено действие моратория на проведение документальных проверок соблюдения требований законодательства Украины по таможенному делу в отношении налогоплательщиков:

по ввозу ими на таможенную территорию Украины товаров, признанных гуманитарной помощью в период действия военного положения;

местонахождением которых являются временно оккупированные территории Украины, зоны боевых действий, а также зоны возможных боевых действий.

На принятии закона №3613-IX настаивали украинские производители биометана

Закон №3613-IX также регулирует таможенное оформление биометана – соответствующий законопроект под номером №9456 был принят Верховной Радой на заседании 20 марта 2024 года.

Этим законопроектом предусматривается внесение изменений в Таможенный кодекс Украины (ст. 232) относительно таможенного контроля и таможенного оформления биометана, перемещаемых трубопроводным транспортом через таможенную границу Украины.

Реализация законопроекта предусматривает снижение зависимости от внешней поставки энергоресурсов, продвижение индустрии производства биометана, правовое регулирование процесса таможенного оформления биометана, а также создание благоприятных условий для активизации и поощрения производства биометана.

Согласно пояснительной записке, в Украине пока не созданы необходимые законодательные условия для развития производства биометана. Это довольно странно, поскольку страна владеет самой большой в Европе площадью сельскохозяйственных земель, а сырьем для биометана служат отходы сельского хозяйства, что указывает на большой потенциал его производства.

Уже есть проекты национальных компаний по производству биометана и его интеграции в газовые сети, а более 10 агрохолдингов планируют выходить на рынок биометана и построить более 30 заводов с суммарной мощностью более 220 млн кубометров в год.

По данным Биоэнергетической ассоциации Украины, в стране функционирует 77 биогазовых установок с производством до 260 млн кубометров топлива в год, что можно конвертировать примерно в 150 млн кубометров биометана. И именно законопроект №9456 должен урегулировать особенности таможенного оформления экспорта биометана в страны ЕС.

Производители биометана рассчитывают, что принятие законопроекта позволит экспортировать ресурс, привлекать валютную выручку и инвестиции в новые мощности.

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