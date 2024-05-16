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Украина больше всего торгует с Китаем и Польшей: что продаем и покупаем
За 4 месяца 2024 года товарооборот Украины составил $35,3 млрд. В январе-апреле 2024 года в Украину импортировали товаров на сумму $21,9 млрд, а экспортировали – на сумму $13,4 млрд.
Об этом сообщила Государственная таможенная служба.
Китай и Польша – лидеры импорта и экспорта
Отмечается, что больше всего Украина импортировала товаров из Китая – $4,2 млрд, Польши – $2,3 млрд и Германии – $1,8 млрд.
В то же время экспортировали из Украины больше всего в Польшу – на $1,3 млрд, Китая – на $1,2 млрд, Испании – на $1,1 млрд.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Что продаем и покупаем
По данным Гостаможслужбы, в общих объемах ввезенных в январе-апреле 2024 года товаров 65% составили следующие категории товаров:
- машины, оборудование и транспорт – $7,4 млрд (при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 54,2 млрд грн, что составляет 30% поступлений таможенных платежей);
- продукция химической промышленности – $4,2 млрд (уплачено 30,1 млрд грн или 17% платежей);
- топливно-энергетические – $2,7 млрд (уплачено 42,4 млрд грн или 24% платежей).
В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:
- продовольственные товары – $8,6 млрд;
- металлы и изделия из них – $1,4 млрд;
- минеральные продукты – $1,2 млрд.
Как отмечают в Гостаможслужбе, за четыре месяца 2024 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 111,7 млн грн.
Напомним, в апреле 2024 года Украина экспортировала рекордный объем продукции со времени полномасштабного вторжения России – 13,1 млн тонн, превзойдя показатели февраля 2022 года.
Источник фото: ua.depositphotos.com