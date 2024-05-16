Статус авторизованного экономического оператора: "зеленый свет" на таможне или декоративное отличие

Крупные украинские экспортеры и импортеры постепенно получают статус авторизованного экономического оператора (АЭО). Он предусматривает преференции в международной торговле, поэтому бизнес постепенно присматривается к статусу, оформление которого может длиться почти год. Эксперты говорят, что его получение не отменяет для бизнеса очереди на границе, но затраты на сложную и тяжелую процедуру могут окупиться в течение нескольких месяцев.

В Евросоюзе статус АЭО действует с 2008 года. Его оформляют компании и корпорации с большим и постоянным товарооборотом, в европейских странах он стал общепринятой нормой. Там этот инструмент ценен в долгосрочной перспективе, поскольку позволяет сэкономить время на таможне компаниям, давно присутствующим на рынке.

В 2022 году в ЕС насчитывалось 18,2 тыс. компаний с таким статусом, за год они суммарно осуществили около 74% всего европейского импорта и 83% экспорта.

Для украинского бизнеса тоже жизненно важно упрощение таможенных формальностей, особенно после 7 ноября 2023 года, когда в Украине начало действовать обновленное таможенное законодательство. Тогда в рамках синхронизации с ЕС отменили упрощения, действовавшие по декларациям типа ЕА, позволявшие осуществлять таможенное оформление без доставки товаров на таможню.

Теперь, чтобы не предъявлять товары таможенному органу при импорте и экспорте, бизнес имеет два варианта: оформить в украинских таможенных органах статус АЭО, либо отдельные таможенные упрощения, частично повторяющие преимущества от владения этим статусом.

Как достичь упрощения таможенных процедур

В Украине есть смысл получать статус АЭО, хотя пока его выгоды ощутимы не в полной мере, рассказали в Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) изданию Delo.ua. Причина — периодические блокады границы с ЕС, в результате чего украинский бизнес не может в нормальном режиме экспортировать и импортировать товары.

36 юрлиц оформили статус АЭО

АЭО в Украине действует с августа 2020 года, и на сегодняшний день его оформили 36 компаний. Большинство регистраций состоялось в конце 2023 года и начале 2024 года.

В то же время, не следует путать статус АЭО и упрощения, предусмотренные Таможенным кодексом или Конвенцией о процедуре совместного транзита NCTS. Эти инструменты также позволяют не предъявлять товары таможенному органу, но их можно получить отдельно без оформления статуса АЭО.

"Предприятий, получивших только такие упрощения, в несколько раз больше, чем оформлений статуса АЭО. Его делают дополнительно, в основном для получения репутационной выгоды. Также важна перспектива, поскольку когда-то на границе появятся отдельные полосы для движения автомобилей таких компаний, как это прописано в Таможенном кодексе", – подчеркивают в ЕБА.

Например, упрощение под названием "получение/отправка по местонахождению" позволяет затаможивать и растаможивать грузы у себя на объекте без предъявления товара на таможне. Компании могут оформлять товары в автоматическом режиме, если АСУР не видит риска нарушений в таком отправлении.

Несколько видов упрощенного транзита с ЕС можно оформить благодаря подписанию Украиной в 2022 году Конвенции NCTS. Она открывает еще несколько возможностей:

Использование общей гарантии. Этот инструмент позволяет компании снизить объем средств, который необходимо зарезервировать на счете таможенных органов для гарантирования транзитной поставки. Через год успешной работы сумма гарантии уменьшается на 50%, через 2 года – на 70%.

Статус авторизованного грузоотправителя/грузополучателя. Предприятие, оформившее это транзитное упрощение, может оформлять товары без предъявления на таможне, а декларировать их в режиме совместного транзита. Соответственно, часть коммуникации с таможенными органами происходит дистанционно.

Самостоятельное наложение пломб специального типа. Компания получает право устанавливать такие пломбы на товары, отдельные грузовые места, контейнеры и транспортные средства, после чего сведения о них вносятся в таможенную декларацию. Позволяет сократить временные и финансовые расходы на выполнение таможенных формальностей.

Что дает статус АЭО

Статус АЭО позволяет бизнесу получить полный набор возможных упрощений таможенных формальностей. В Украине действуют два типа авторизации: тип "АЭО-С" (специальные упрощения) и "АЭО-Б" (подтверждение безопасности и надежности). Они отличаются критериями, исполнение которых требуют от компаний-претендентов. В штате предприятия первого типа должен работать отдельный "АЭО-специалист", а для второго типа компания должна соответствовать установленным стандартам безопасности и доброчестности (защита объектов собственности, проверенные контрагенты и т.п.).

Оба типа АЭО дают компаниям ряд бонусов на таможне. Часть из них аналогична упрощениям, для которых не требуется оформление статуса:

Первоочередное оформление таможенных формальностей для компаний с АЭО. К примеру, приоритет в оформлении таможенных деклараций перед другими компаниями;

Уменьшение количества осмотров таможней товаров таких компаний;

Доступ к отдельной полосе движения автомобилей на пограничных переходах (этот пункт, по словам бизнеса, пока не действует);

Упрощенное декларирование. Предприятие предоставляет таможне платежи не за каждую отправленную партию товара, а периодически отправляет таможенную декларацию, в которой указана информация обо всех отправлениях за период;

Статус авторизованного грузоотправителя/грузополучателя;

Самостоятельное наложение пломб специального типа.

Дополнительным преимуществом компании типа "АЭО-С" является право на общую финансовую гарантию. Компании со статусом "АЭО-Б" заранее получают уведомление о предстоящем осмотре их товаров и транспортных средств по результатам анализа рисков нарушений. Дополнительно такое предприятие имеет право выбрать приграничный пункт на территории Украины для перемещения товаров в ЕС.

В Евросоюзе не предусмотрены другие процедуры упрощенных таможенных оформлений, кроме приведенных выше, добавляют в ЕБА. Также с татус АЭО касается только таможенных формальностей, и не упрощает взаимодействие с другими органами контроля при пересечении границы.

Сколько занимает оформление статуса АЭО

Не каждый украинский импортер или экспортер может стать авторизованным экономическим оператором, отвечающим достаточно жестким критериям оформления этого статуса. В реальных условиях АЭО доступно крупному бизнесу, который может позволить себе выделить сотрудников для подачи необходимых документов, построения коммуникации с таможней и между собственными отделами, подробного контроля всех таможенных процедур. Также следует обеспечить аудит перемещения ресурсов и товаров на предприятии: их приобретение, обработку, хранение, реализацию и т.д.

К примеру, "JTI Украина" потратила для оформления статуса АЭО много времени и усилий, рассказывает Андрей Фита, заместитель гендиректора компании по корпоративным вопросам и коммуникациям. Она первой в Украине оформила его еще в 2021 году. Предприятию пришлось проанализировать законодательство, заполнить анкету самооценки на 70 страницах, обновить около 40 внутренних документов. Далее последовал не менее сложный этап оценки Гостаможслужбой критериев соответствия предприятия требованиям АЭО. "JTI Украина" обработала 12 дополнительных запросов, предоставила более 200 документов и более 100 ответов с разъяснениями. Кроме того, пришлось провести дополнительный аудит работы всего предприятия.

Более или менее эффективно статус "АЭО-С" заработал для компании в 2023 году, когда она получила все упрощения и преимущества, предусмотренные Таможенным кодексом и конвенцией NCTS. В 2021 году компания зафиксировала сокращение количества таможенных досмотров благодаря уменьшению частоты срабатывания системы АСУР, а в октябре 2022 года для нее заработал инструмент использования общей гарантии. Тогда это позволило сократить размер гарантии для импорта подакцизного сырья и стало существенным преимуществом для бизнеса, уточняют в компании.

Главной проблемой остается отсутствие надлежащей таможенной инфраструктуры , позволяющей компаниям со статусом АЭО реализовать свои законные преимущества.

Все наши грузовики с импортными товарами стоят в общей очереди. Отдельные выделенные полосы на границах до сих пор не обустроили". Андрей Фита заместитель гендиректора "JTI Украина" по корпоративным вопросам и коммуникациям

Потому пока понятие "быстрее проходить таможню" не означает физически быстрого перемещения товаров через границу, отмечает представитель "JTI Украина".

Кроме того, самостоятельное наложение пломб никак не влияет на скорость прохождения границы, оно лишь избавляет экспортера от обязательства загонять авто на таможенный терминал. Но это удобно, особенно если терминал территориально удален от складов предприятия. Это экономит средства — нет нужды платить владельцу терминала за заезд авто и платить €20/час за услуги инспектора таможни.

Получение статуса АЭО и таможенных упрощений требует усилий и инвестиций со стороны бизнеса, подтверждает руководитель практики таможенного регулирования и международной торговли PwC в Украине Вита Мирошниченко.

Наш практический опыт свидетельствует, что эти вложения возвращаются бизнесу в течение нескольких месяцев и имеют долгосрочный эффект. Упрощение таможенных формальностей позволяет эффективно планировать логистику и избегать лишних простоев на границе при загрузке и разгрузке товаров" Вита Мирошниченко руководитель практики таможенного регулирования и международной торговли PwC в Украине

По ее словам, ценность института АЭО в Украине будет стремительно расти в будущем, сразу после заключения со странами ЕС соглашений о взаимном признании данного статуса. В таком случае пользоваться полученными преимуществами смогут и европейские "дочки" украинских компаний.

Спрос на получение этой привилегии и отдельных таможенных упрощений будет увеличиваться, даже если сложная ситуация на границе полностью разрешится, подчеркивают в ЕБА. В таком случае Украина сможет планомерно имплементировать европейское таможенное законодательство, и рост количества авторизованных экономических операторов будет способствовать этому процессу.

По данным бизнес-сообщества, получение статуса АЭО может занять до года . Гостаможслужба дает 120 дней на проверку документации и подтверждение статуса, но компании могут допускать ошибки в поданных документах, которые нужно исправить в отведенный срок. Не все из них можно устранить за это время, поэтому есть риск затянуть или сорвать процесс. Тогда пакет документов нужно подавать повторно.

Перед получением статуса АЭО следует адаптировать бизнес-процессы внутри компании к критериям от таможни, разработать дополнительную документацию и выделить специалистов для этих задач. Это тоже занимает много времени и создает дополнительные издержки.

Оценить их сложно, объясняет Вита Мирошниченко. Каждое предприятие уникально, и в каждом случае решения по формализации процедур будут индивидуальными. Подход к получению АЭО не может быть шаблонным, и для производственной компании он будет отличаться от 3PL-оператора.

Ждать ли упрощения оформления

Таможенные брокеры, юридические компании и другие украинские бизнесы с неохотой делятся деталями своего опыта работы со статусом АЭО. Но на условиях анонимности представители отрасли приводят ряд недостатков такого инструмента.

"Наша компания не увидела никаких упрощений от его получения. Есть недостатки – нужна куча документов, оформление длительное, постоянные подтверждения легитимности статуса и дополнительные проверки со стороны таможни. Посредники настойчиво предлагают оформить АЭО за деньги. Кто знает, может для таких заинтересованных лиц и лоббировалось введение этой процедуры", – отмечает специалист по внешнеэкономической деятельности, пожелавший остаться анонимным.

Также пользователи отмечают необходимость расширения штата работников на предприятии. Кроме найма дополнительного "АЭО-специалиста", для оформления статуса нужно отвлекать часть сотрудников от их основной работы. Поэтому упрощение таможенных формальностей уравновешивает усложнение структуры компании, подчеркивают критики этого инструмента.

Отрасль также беспокоит необходимость предоставлять конфиденциальную информацию о предприятии и его должностных лицах, производственных планах и финансовых показателях. Бизнес опасается утечки такой информации из-за кибератаки или служебной халатности, в результате чего она может попасть к конкурентам или российским хакерам.

В ЕБА уточняют, что имеет смысл смягчать критерии оценки соответствия предприятий для получения статуса АЭО. Сейчас в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №10411. В нем, в частности, планируется упростить требования подтверждения "устойчивого финансового состояния" предприятий, недоступного большинству украинского бизнеса. Его принятие могло бы значительно увеличить спрос компаний на упрощение таможенных формальностей.

Кроме того, действующая система электронной очереди на границе не дает приоритета в таможенном оформлении предприятиям со статусом АЭО или транзитными упрощениями. Поэтому принятие соответствующего законопроекта и упорядочение "єЧерги" стали бы важными шагами на пути Украины в ЕС, констатируют в бизнес-сообществе.