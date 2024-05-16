Статус авторизованого економічного оператора: “зелене світло” на митниці чи декоративна відзнака

Великі українські експортери та імпортери поступово отримують статус авторизованого економічного оператора (АЕО). Він передбачає преференції в міжнародній торгівлі, тому бізнес потроху придивляється до цього статусу, оформлення якого може тривати майже рік. Експерти кажуть, його отримання не відміняє для бізнесу черги на кордоні, але витрати на складну та тяжку процедуру можуть окупитися протягом декількох місяців.

В Євросоюзі статус АЕО діє з 2008 року. Його оформлюють компанії і корпорації з великим і постійним товарооборотом, в європейських країнах він став звичною нормою. Там цей інструмент цінний в довгостроковій перспективі, оскільки дозволяє заощадити час на митниці компаніям, які давно присутні на ринку.

В 2022 році в ЄС налічувалося 18,2 тис. компаній з таким статусом, за рік вони сумарно здійснили близько 74% всього європейського імпорту та 83% експорту.

Для українського бізнесу теж життєво важливе спрощення митних формальностей, особливо після 7 листопада 2023 року, відколи в Україні діє оновлене митне законодавство. Тоді в рамках синхронізації з ЄС скасували спрощення, які діяли за деклараціями типу ЕА і дозволяли здійснювати митне оформлення без доставки товарів на митницю.

Тепер, щоб не пред'являти товари митному органу при імпорті і експорті, бізнес має два варіанти: оформити в українських митних органах статус АЕО, або — окремі митні спрощення, які частково повторюють переваги від володіння цим статусом.

Як отримати спрощення на митниці

В Україні є сенс отримувати статус АЕО, хоча поки вигоди відчутні не в повній мірі, розповіли в Європейській Бізнес Асоціації (ЄБА) виданню Delo.ua. Причина — періодичні блокування кордону з ЄС, внаслідок чого український бізнес не може в нормальному режимі експортувати і імпортувати товари.

36 юросіб оформили статус АЕО

АЕО в Україні діє з серпня 2020 року, і на сьогодні його оформили 36 компаній. Більшість реєстрацій відбулася в кінці 2023 року і на початку 2024 року.

Водночас, не варто плутати статус АЕО та спрощення, передбачені Митним кодексом або Конвенцією про процедуру спільного транзиту NCTS. Ці інструменти теж дозволяють не пред'являти товари митному органу, але їх можна отримати окремо, без оформлення статусу АЕО.

"Підприємств, які отримали лише такі спрощення, в декілька разів більше, ніж оформлень статусу АЕО. Його оформлюють додатково, переважно щоб мати репутаційну вигоду. Також важлива перспектива, що колись на кордоні з’являться окремі смуги для руху автівок таких компаній, як це прописано в Митному кодексі", – підкреслюють в ЄБА.

Наприклад, спрощення під назвою "отримання/відправлення за місцезнаходженням" дозволяє замитнювати і розмитнювати вантажі у себе на об’єкті без пред'явлення товару на митниці. Компанії можуть оформлювати товари в автоматичному режимі, якщо АСУР не вбачає ризиків порушень в такому відправленні.

Декілька видів спрощеного транзиту з ЄС можна оформити завдяки підписанню Україною в 2022 році Конвенції NCTS. Вона відкриває ще декілька можливостей:

Використання загальної гарантії. Цей інструмент дозволяє компанії зменшити обсяг коштів, який необхідно зарезервувати на рахунку митних органів для гарантування транзитної поставки. Через рік успішної роботи сума гарантії зменшується на 50%, через 2 роки — на 70%.

Статус авторизованого вантажовідправника/вантажоодержувача. Підприємство, яке оформило це транзитне спрощення, може оформлювати товари без пред’явлення на митниці, а декларувати їх в режимі спільного транзиту. Відповідно, частина комунікації з митними органами відбувається дистанційно.

Самостійне накладання пломб спеціального типу. Компанія отримує право встановлювати такі пломби на товари, окремі вантажні місця, контейнери і транспортні засоби, після чого відомості про них вносяться до митної декларації. Дозволяє скоротити часові та фінансові витрати на виконання митних формальностей.

Що дає статус АЕО

Статус АЕО дозволяє бізнесу отримати повний набір можливих спрощень митних формальностей. В Україні діють два типи авторизації: тип "АЕО-С" (спеціальні спрощення) і "АЕО-Б" (підтвердження безпеки та надійності). Вони відрізняються критеріями, виконання яких вимагають від компаній–претендентів. В штаті підприємства першого типу має працювати окремий "АЕО–спеціаліст", а для другого типу компанія повинна відповідати встановленим стандартам безпеки та доброчесності (захист об’єктів власності, перевірені контрагенти тощо).

Обидва типи АЕО дають компаніям низку бонусів на митниці. Частина з них аналогічна спрощенням, для яких не потрібне оформлення статусу:

Першочергове оформлення митних формальностей для компаній з АЕО. Наприклад, пріоритет в оформленні митних декларацій перед іншими компаніями;

Зменшення кількості оглядів митницею товарів таких компаній;

Доступ до окремої смуги руху автомобілів на прикордонних пропусках (цей пункт, за словами бізнесу, наразі не діє);

Спрощене декларування. Підприємство надає митниці платежі не за кожну відправлену партію товару, а періодично подає митну декларацію, в якій вказана інформація про всі відправлення за період;

Статус авторизованого вантажовідправника/вантажоодержувача;

Самостійне накладання пломб спеціального типу.

Додатковою перевагою компанії типу "АЕО-С" право на загальну фінансову гарантію. Компанії зі статусом "АЕО-Б" заздалегідь отримують повідомлення про майбутній огляд їхніх товарів і транспортних засобів за результатами аналізу ризиків порушень. Додатково таке підприємство має право вибрати прикордонний пункт на території України для переміщення товарів до ЄС.

В Євросоюзі не передбачено інших процедур спрощених митних оформлень, крім наведених вище, додають в ЄБА. Також с татус АЕО стосується лише митних формальностей, і не спрощує взаємодію з іншими органами контролю при перетині кордону.

Скільки займає оформлення статусу АЕО

Не кожен український імпортер чи експортер може стати авторизованим економічним оператором, і відповідає доволі жорстким критеріям оформлення цього статусу. В реальних умовах АЕО доступне великому бізнесу, котрий може дозволити собі виділити співробітників для подання необхідних документів, побудувати комунікацію з митницею і між власними підрозділами, детально контролювати всі митні процедури. Також потрібно забезпечити аудит руху ресурсів і товарів на підприємстві: їх придбання, обробку, зберігання, реалізацію тощо.

Наприклад, "JTI Україна" витратила для оформлення статусу АЕО багато часу і зусиль, розповідає Андрій Фіта, заступник гендиректора компанії з корпоративних питань та комунікацій. Вона першою в Україні оформила його ще в 2021 році. Підприємству довелось проаналізувати законодавство, заповнити анкету самооцінки на 70 сторінках, оновити близько 40 внутрішніх документів. Далі був не менш складний етап оцінки Держмитслужбою критеріїв відповідності підприємства вимогам АЕО. "JTI Україна" обробила 12 додаткових запитів, надала понад 200 документів і понад 100 відповідей із роз’ясненнями. Крім того, довелось провести додатковий аудит роботи всього підприємства.

Більш–менш ефективно статус "АЕО-С" запрацював для компанії в 2023 році, коли вона отримала всі спрощення і переваги, передбачені Митним кодексом і конвенцією NCTS. В 2021 році компанія зафіксувала скорочення кількості митних оглядів завдяки зменшенню частоти спрацювання системи АСУР, а в жовтні 2022 року для неї запрацював інструмент використання загальної гарантії. Тоді це дозволило скоротити розмір гарантії для імпорту підакцизної сировини і стало суттєвою перевагою для бізнесу, уточнюють в компанії.

Головною проблемою залишається відсутність належної митної інфраструктури , котра б дозволила компаній зі статусом АЕО реалізувати свої законні переваги.

Всі наші вантажівки з імпортними товарами стоять в загальній черзі. Окремих виділених смуг на кордонах досі не облаштували". Андрій Фіта заступник гендиректора "JTI Україна" з корпоративних питань та комунікацій

Тому поки що поняття "швидше проходити митницю" не означає швидкого фызичного переміщення товарів через кордон, констатує представник "JTI Україна".

Крім того, самостійне накладення пломб ніяк не впливає на швидкість проходження кордону, воно лише звільняє експортера від зобов’язання заганяти авто на митний термінал. Але це зручно, особливо, якщо термінал територіально віддалений від складів підприємства. Це економить кошти — немає потреби платити власнику термінала за заїзд авто та сплачувати €20/година за послуги інспектора митниці.

Отримання статусу АЕО та митних спрощень потребує зусиль та інвестицій з боку бізнесу, підтверджує керівниця практики митного регулювання та міжнародної торгівлі PwC в Україні Віта Мірошниченко.

Наш практичний досвід свідчить, що ці вкладення повертаються бізнесу протягом кількох місяців та мають довгостроковий ефект. Спрощення митних формальностей дозволяє ефективно планувати логістику та уникати зайвих простоїв на кордоні, під час завантаження та розвантаження товарів" Віта Мірошниченко керівниця практики митного регулювання та міжнародної торгівлі PwC в Україні

За її словами, цінність інституту АЕО в Україні стрімко зростатиме в майбутньому , одразу після укладення з країнами ЄС угод про взаємне визнання даного статусу. Тоді користуватися здобутими перевагами зможуть і європейські “дочки” українських компаній.

Попит на отримання цієї відзнаки і окремих митних спрощень буде збільшуватись, навіть якщо складна ситуація на кордоні буде повністю врегульована, підкреслюють в ЄБА. В такому випадку Україна зможе планомірно імплементувати європейське митне законодавство, і ріст кількості авторизованих економічних операторів сприятиме цьому процесу.

За даними бізнес-спільноти, отримання статусу АЕО може зайняти до року . Держмитслужба дає 120 днів на перевірку документації та підтвердження статусу, але компанії можуть допускати помилки в поданих документах, і їх треба виправляти у відведений строк. Не всі з них можна усунути за цей час, тому є ризик затягнути або зірвати процес. Тоді пакет документів треба подавати повторно.

Перед отриманням статусу АЕО потрібно адаптувати бізнес-процеси всередині компанії до критеріїв від митниці, розробити додаткову документацію і виділити фахівців для цих задач. Це теж займає багато часу і створює додаткові витрати.

Оцінити їх складно, пояснює Віта Мірошниченко. Кожне підприємство є унікальним, і в кожному випадку рішення по формалізації процедур будуть індивідуальними. Підхід до отримання АЕО не може бути шаблонним, і для виробничої компанії він буде відрізнятися від 3PL-оператора.

Чи чекати на спрощення оформлення

Митні брокери, юридичні компанії та інші українські бізнеси неохоче діляться деталями свого досвіду роботи зі статусом АЕО. Але на умовах анонімності представники галузі наводять ряд недоліків такого інструменту.

"Наша компанія не побачила жодних спрощень від його отримання. Є недоліки – потрібна купа документів, оформлення тривале, постійні підтвердження легітимності статусу та додаткові перевірки з боку митниці. Посередники наполегливо пропонують оформити АЕО за гроші. Хто знає, може для таких зацікавлених осіб і лобіювалось введення цієї процедури", – зазначає спеціаліст з зовнішньоекономічної діяльності, котрий побажав залишитися анонімним.

Також користувачі відзначають необхідність розширення штату працівників на підприємстві. Крім найму додаткового "АЕО-спеціаліста", для оформлення статусу треба відволікати частину працівників від їх основної роботи. Тому спрощення митних формальностей урівноважує ускладненням структури компанії, уточнюють критики цього інструменту.

Галузь також непокоїть необхідність надавати конфіденційну інформацію про підприємство і його посадових осіб, виробничі плани та фінансові показники. Бізнес побоюється витоку такої інформації через кібератаку або службову недбалість, внаслідок чого вона може потрапити до конкурентів або російських хакерів.

В ЄБА уточнюють, що є сенс пом’якшувати критерії оцінки відповідності підприємств для отримання статусу АЕО. Наразі в Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №10411. В ньому, зокрема, планується спростити вимоги щодо підтвердження "стійкого фінансового стану" підприємств, недоступного більшості українського бізнесу. Його прийняття могло б значно збільшити попит компаній на спрощення митних формальностей.

Крім того, діюча система електронної черги на кордоні не надає пріоритет в митному оформленні підприємствам зі статусом АЕО або транзитними спрощеннями. Тому прийняття відповідного законопроекту і упорядкування "єЧерги" стали б важливими кроками на шляху України до ЄС, констатують в бізнес-спільноті.